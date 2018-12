Si allontana il sogno della variante alla Romea commerciale

ADRIA (Rovigo) - Federico Simoni interviene sulla scena politica adriese in qualità di ex assessore ai lavori pubblici in merito alla mancata approvazione di una mozione presentata dalla minoranza finalizzata al rilancio della Romea commerciale da parte dell'amministrazione Barbierato.- scrive l’azzurro Simoni -fino ad arrivare al ferrarese, la possibilità di finanziare uno studio di fattibilità della "", un sogno che ormai andrà nel dimenticatoio, affossata dall'ottusità e dall'isolamento a cui questa amministrazione civica porterà Adria”.“Era ilquando il sottoscritto, assieme all'ex sindaco Barbujani e al collega assessore Andrea Portieri,- ricorda l’ex vicesindaco - ed iniziamo a parlare proprio di quel tracciato che esisteva solo nelle idee, ma non ancora in maniera concreta su carta. Da allora, dopo ulteriori incontri anche in Regione Veneto, si arrivò ad organizzare nell'aprile del 2017 una importantissima riunione sempre in comune ade con la presenza anche dell'onorevole Crivellari, tutti molto interessati ed entusiasti a questo progetto,Significativa fu la presenza del capo compartimento dell'Anas di Venezia dott.ssa Marginelli, a dimostrazione del concreto interessamento di tutte le istituzioni a questo progetto.anche se il problema di tali rotatorie è che eliminerebbero il pericolo degli incroci a raso, ma non ridurrebbero minimamente l'enorme traffico soprattutto dei mezzi pesanti, che ancora oggi costituisce Il principale problema viario della Romea da Venezia a Ravenna.dove si ricongiungerebbe con la Romea, sgravando quindi tutte le zone balneari dai camion e dei mezzi pesanti e non penalizzando così il turismo a Rosolina e a Chioggia, ma anzi favorendo il traffico delle autovetture verso il mare. Ciò porterebbe importanti lavori pubblici in zone prettamente agricole e senza particolari problemi infrastrutturali, per realizzare l'unico tratto non esistente di questo nuovo progetto, cioè la bretella Adria-Cavarzere, portando così lavoro per molte ditte di costruzioni e nuova linfa per tutte le attività che già si affacciano e si affaccerebbero su questa nuova arteria”.come invece sono state tutte le forze politiche che fino ad oggi, a partire da Forza Italia e Lega, e arrivando sino al PD, stavano investendo in questo progetto unitario, slegato da logiche di partito e di bandiera, e che vedeva Adria e tutto il territorio unito”.affidando velocemente uno studio di fattibilità a studi di ingegneria architettura che già lavorano con Anas e Veneto Strade, e quindi competenti in materia, e a non lasciarsi sfuggire in favore di altri territori. La vera politica si fa costruendo e non distruggendo”.