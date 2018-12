Intesa Sanpaolo intensifica i rapporti col territorio

COMUNE CASTELNOVO BARIANO (ROVIGO) Il sindaco Massimo Biancardi scrive ad Enrico Caterino per la richiesta di attivazione di un tavolo di mediazione per la chiusura della filiale di Antonveneta

TRIBUNALE ROVIGO La Procura l’aveva portata a processo per circonvenzione di incapace, era anche stata sospesa dal lavoro. Per il Giudice non è colpevole