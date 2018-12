La società rodigina tra le prime del Veneto 

Riconoscimento importante per il Circolo Tennis Rovigo concesso dopo attente verifiche. Il presidente Andrea Rossi “è il premio per l’impegno di tutti i nostri maestri, di tutti quei professionisti che ruotano intorno alla scuola”

ROVIGO - Nella giornata odierna la Federazione Italiana Tennis ha reso nota la classifica del Trofeo Scuole Tennis 2018/2019 a cui partecipano tutte le società affiliate alla federazione e con al loro interno una organizzazione strutturata per l’insegnamento del tennis. Cinque sono le tipologie di Scuole Tennis (Club School, Basic School, Standard School, Super School, Top School) con il riconoscimento concesso dopo attente verifiche di chi ha assolto a quelle funzioni svolte nel progetto dei Piani Integrati d’Area, programma grazie al quale la FIT ha iniziato da tempo una profonda opera di decentramento dell’attività del Settore Tecnico Nazionale e dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” con l’obiettivo di regolamentare e migliorare l’offerta tecnica su tutto il territorio nazionale. La filosofia è continuare a intervenire sui principi del decentramento, razionalizzare le risorse, specializzare, favorire l’integrazione, nonché educare ai valori morali dello sport e al rispetto delle regole. Le Scuole Tennis sono la vera “casa” del movimento giovanile della FIT, sia per quanto riguarda il reclutamento e il mantenimento di un alto numero di piccoli allievi, sia per quanto riguarda lo sviluppo di progetti di alto livello a partire dal primo giorno in cui i giovani talenti si avvicinano al tennis.

Nella classifica nazionale pubblicata il Circolo Tennis Rovigo risulta al 162° posto su 3.181 partecipanti, un risultato che pone la società rodigina anche tra le prime nella Regione Veneto. Il Circolo Tennis Rovigo è configurato come Standard School e al suo interno sono presenti le seguenti figure, in ordine: Massimo Callegaro (Tecnico Nazionale), Nicola Martinolli (Maestro Nazionale), Andrea Rossi (Istruttore 2° grado) e Marco Gregnanin (Preparatore Fisico con Laurea in Scienze Motorie).

Tutte presenze costanti nell’attività giornaliera del circolo con impegno dall’agonismo, all’amatoriale fino al minitennis, con ottimi risultati nei Campionati individuali e a squadre, oltre a convocazioni dei propri giovani allievi a stage regionali organizzati dalla federazione. “Il fatto di arrivare al 162° posto su 3.181 Scuole Tennis in tutto il territorio italiano – ha commentato il presidente Andrea Rossi – è il premio per l’impegno di tutti i nostri maestri, di tutti quei professionisti che ruotano intorno alla scuola, ma anche

del direttivo e dei soci del circolo che hanno sempre creduto nell’attività di promozione del tennis. Sarebbe bello poter potenziare le strutture e ne beneficeremo noi come Scuola, ma in primis la città di Rovigo”. E aggiunge: “La mia più grande soddisfazione – sottolinea Andrea Rossi – è stata il vedere come tutti i membri del Circolo abbiano sostenuto lo sforzo fatto nella promozione del tennis all’interno degli Istituti Scolastici nell’area rodigina, il progetto

Racchette di Classe ha contribuito a farci conoscere ma soprattutto a rimodulare la percezione del tennis da sport di élite a sport per tutti. Questo premio è il meritato riconoscimento alle nostre competenze, ma soprattutto al valore aggiunto che mettiamo con la passione e l’amore in ciò che facciamo e sono proprio queste emozioni che alla fine fanno la differenza”. Per chi volesse informazioni in merito alle attività del Circolo può visitare il sito ww.circolotennisrovigo.it oppure telefonare al 042531969.