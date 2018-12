Negli ultimi 30 anno il tumore è cambiato, il registro lo mette in evidenza 

ROVIGO - La prevenzione dei tumori è di casa in Polesine.dei tumori, attraverso regolari campane di screening ma anche con l’“Il registro dei tumori ci permette di essere in grado di studiare le problematiche del territorio polesano, sia ambientali che il tipo di incidenza del tumore stesso - esordisce Antonio Compostela, direttore generale dell’Ulss 5 polesana - La fotografia scattata a livello polesanoUna ulteriore peculiarità come sottolineato dal dottordirettore scientifico Rtv e direttore dell’anatomia patologica dell’università di Padova, è quella dell’aggiornamento dei dati pubblicati nel registro:e questi saranno indispensabili per avere informazioni fondamentali sia per quanto riguarda i numeri, le tipologie, il trend nel tempo e per l’individuazione delle priorità di salute della popolazione. Più i nodi sono stretti più le informazioni saranno sicure”.In provincia di Rovigoma come sottolineato anche dadirettore di anatomia patologica dell’Ulss 5 polesana, sono dovuti ai cambiamenti non solo climatici ma anche allan un uomo per esempio in questi anniquando in tempi passati era più frequente quello ai polmoni, molto più pericoloso rispetto a quello delle prostata.Altro tumore che si sta avendo con più frequenza è quello, mentreTutti questi dati verranno trasferiti all’agenzia internazionale dello studio del tumore a Lione che li comparerà agli altri del mondo. Nel pomeriggio di martedì 11 dicembre sono stati anche divulgati in un convegno che si è tenuto in aula magna della cittadella socio sanitaria con altri relatori esperti del settore.