Tante belle parole, poi si scaricano i problemi sui lavoratori

Il “Progetto Trend” della Regione Veneto per una migliore gestione dei pronto soccorsi non è visto positivamente dai sindacati di Cgil, Uil, Cimo e Anaao Assomed che ritengono come non venga soddisfatta la richiesta di far fronte al bisogno di assistenza e cura in quanto il problema dal Pronto soccorso viene spostato ai reparti di degenza dove già l’insufficienza di personale fatica a dare risposta alla quotidianità



ROVIGO - Tanto fumo e poco arrosto. E’ così che i sindacati di Cgil, Uil, Cimo e Anaao Assomed identificano il ruolo della Regione Veneto e delle Ulss sulle difficoltà dei Pronto Soccorsi e delle Aree di degenza Medica per la sempre più grande richiesta di far fronte al bisogno di assistenza e cura soprattutto nelle riacutizzazioni delle patologie croniche che, con l’aumento dell’età media particolarmente alta nella nostra Provincia, rappresentano la maggioranza delle richieste sanitarie.

“La politica regionale, attraverso il suo braccio operativo che sono le Ulss, cosa fa? - domandano i sindacati - Aumenta il servizio di filtro nel territorio per dare maggiore risposta alla cronicità e ai codici non urgenti in modo da ridurre l’accesso ai Pronto Soccorso? Crea i presupposti di risposta alle post acuzie, anche di tipo residenziale, nel territorio per ridurre i ricoveri negli Ospedali? Purtroppo, tanto fumo e poco arrosto. L’unico progetto sul territorio che erano le medicine di gruppo integrate, dopo anni di programmazione, è naufragato (LEGGI ARTICOLO). I posti letto intermedi promessi sono ancora una chimera e comunque nel nostro territorio sono sostitutivi e non integrati. Le risorse per la non autosufficienza sono inferiori al fabbisogno scaricando il tutto sulle famiglie e sui lavoratori, tanto che in alcuni casi i motivi della mancata dimissione non sono sanitari ma sociali”.

Nemmeno sugli investimenti che riguardano il personale la situazione non è migliore, “anche qui nessuna risposta. Organici all’osso con i servizi assicurati solo attraverso migliaia e migliaia di ore di straordinario” spiegano.

A tutto questo si aggiunge una novità denominata “Progetto Trend”: “viene dipinto come strumento gestionale finalizzato a “Definire ed applicare un metodo di distribuzione dei ricoveri in Pronto Soccorso”, “Distribuire equamente i carichi di lavoro”, “Migliorare l’appropriatezza di ricovero da parte del personale di Pronto Soccorso” ed infine “Ridurre i tempi medi di degenza” in un concetto, anche denigratorio del lavoro svolto ogni giorno, che il problema non è la mancanza di risorse e di servizi, ma l’appropriatezza nel ricovero e la capacità dei servizi di creare i presupposti alle dimissioni… oltre il danno anche la beffa, - commentano i sindacati - attraverso tante “belle parole” che, oltre a tentare di scaricare i problemi sui lavoratori, nei fatti si traducono in due sostanziali cose: la prima è che le persone che prima erano in Pronto soccorso perché non c’erano posti letto si trasformano in ulteriori bis nei reparti senza le necessarie regole e strumenti che permettano una gestione in sicurezza, infatti prima si ricoverava se vi erano posti liberi ora in base ad un presunto indice ricavato dalla media dei ricoveri degli anni precedenti a prescindere dalla possibilità di dare risposta adeguata o no; aumento delle dimissioni per riuscire a gestire i ricoveri che arrivano senza la possibilità di ricezione, scaricando il problema sul territorio dove, non essendoci poi le necessarie strutture, si scarica sulla famiglia”.

“La Regione, visto il sovraccarico dei pronto soccorsi, ha ben visto di non far nulla di concreto sul territorio ma semplicemente spostare il problema dal Pronto soccorso ai reparti di degenza dove già l’insufficienza di personale fatica a dare risposta alla quotidianità. In questi giorni stiamo monitorando le ricadute che dai primi giorni stanno già determinando le prime situazioni negative che, una volta chiaramente monitorate e misurate, saranno oggetto, oltre delle iniziative di lotta come il recente sciopero e manifestazione, di denunce alla cittadinanza e se non avremo risposte, - concludono - nel caso di ricoveri che mettono a serio rischio i Professionisti e i Cittadini, alla stessa Magistratura”.