7 milioni di debiti e due commissari per capire come poterli restituire

Per quattro mesi l’avvocato Tiziana Stella, ex commissario straordinario dell’Iras, prendere in mano la situazione debitoria dell’ente ed avviare un percorso di risanamento



ROVIGO - Tra commissari straordinari dell’Iras di Rovigo già ci si comprende, ma lo si fa di più quando uno di questi riceve l’incarico per il supporto legale e gestionale per il risanamento dell’ente.

Stiamo parlando dell’avvocato Tiziana Stella, ex commissario straordinario dell’Iras, alla quale è stato affidato l’incarico del risanamento dell’Iras dall’attuale commissario straordinario Rodolfo Fasiol per un periodo temporale limitato di quattro mesi a decorrere da dicembre 2018 per un importo complessivo di 5.075 mila euro.

L’indebitamento come scritto nel decreto “deriva principalmente da mutui bancari assunti nel periodo 2006-2010 per i quali il capitale in ammortamento residuo al 31 dicembre 2017 ammontava a 4 milioni 942.166,15 euro. Un ulteriore indebitamento deriva dal fondo di rotazione concesso dalla Regione del Veneto per lavori di adeguamento immobiliare per i quali il capitale residuale al 31 dicembre 2017 è di 1 milione 828.600 euro”.

Nel corso dei primi due anni si è provveduto ad effettuare una ricognizione totale del debito, ora la proposta con il nuovo commissariamento si basa sull’ottenimento di una maggiore redditività dei beni strumentali di cui l’ente può disporre.

L’avvocato Tiziana Stella ha manifestato la disponibilità a dare un proprio supporto esterno a quanto possa occorrere per il completamento del piano di risanamento oltre ad essere già a conoscenza dei molteplici aspetti dell’ente, Fasiol ha richiesto la collaborazione e supporto legale mettendo a bilancio dell’ente una spesa lorda di poco più di 5.000 euro per l’incarico professionale conferito al suo predecessore Tiziana Stella.