La ricevitoria El Canton porta bene, centrato un 5 da 37mila euro 

Un giocatore di Adria si porta a casa 37mila euro avendo centrato nella schedina cinque numeri su sei



ADRIA (RO) - Jackpot sfiorato per un giocatore di Adria, in provincia di Rovigo, che nell’ultimo concorso del SuperEnalotto ha però centrato un 5 da oltre 37mila euro.

La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria El Canton, in via Badini 51. Il 6 adesso mette in palio 75,9 milioni di euro, quarto Jackpot in palio più alto al mondo e decimo nella storia del gioco.

L’ultima sestina vincente è stata realizzata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Veneto, riporta Agipronews, il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.