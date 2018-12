Quando andare al lavoro o a scuola diventa un incubo

Pendolari che pagano biglietti e abbonamenti per usufruire della linea ferroviaria Verona-Rovigo, ma non sono adeguato alla qualità del servizio che in questo caso è scadente. Così Manuel Brusco guardando il rapporto di Legambiente “Pendolaria” chiede interventi dalla Regione



ROVIGO - La Verona-Rovigo è fra le quattro peggiori linee ferroviarie d’Italia. A dirlo, confermando il disastro senza fine di questa tratta, è il rapporto annuale che Legambiente destina ai trasporti su rotaia. “Pendolaria è l’ennesimo segnale che così non si può proprio andare avanti – si rammarica Manuel Brusco capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale del Veneto - Poco importano le critiche della giunta veneta su questo rapporto, perché il dato resta costante e pure il ranking negativo della nostra ferrovia”.

La cosa che più fa male a Brusco è però il fatto che i pendolari continuano a utilizzare questa linea ferroviaria pagando un prezzo, in biglietti e abbonamenti, “che assolutamente non è adeguato alla qualità del servizio. – continua - Nonostante tutto centinaia, migliaia di persone affollano quei convogli ogni giorno per andare a lavorare o a studiare”.

“E la Regione? – chiede il consigliere - Tanti proclami, come sempre, ma nessun intervento. Il Governo del cambiamento ha però stanziato risorse per elettrificare la tratta da Verona a Legnago via Bovolone e la Regione ha trovato i soldi per sopprimere i passaggi a livello. Quindi i progetti e gli stanziamenti ci sono, ora serve solamente intervenire in fretta”.