Un contributo firmato Pd

Nel maxiemendamento al Bilancio della Regione Veneto è stato inserito il contributo, come richiesto dal gruppo regionale del Pd, per il Consorzio università di Rovigo che riceverà quindi 100 mila euro



ROVIGO - Per il Consorzio università di Rovigo arriva l’aiuto della Regione Veneto. Graziano Azzalin, consigliere polesano del Partito Democratico torna sulla maratona del bilancio, chiusa martedì 11 dicembre in tarda serata con l’approvazione del maxiemendamento in cui sono state accolte alcune proposte dell’opposizione, tra cui le risorse da destinare al Consorzio universitario rodigino di 100mila euro.

“Il consiglio regionale è sensibile, ma l’assessore Corazzari è smemorato. Siamo d’accordo con lui sull’importanza del Cur per Rovigo e il Polesine e per questo abbiamo preso un’iniziativa tangibile, con un finanziamento da 100mila euro, recepito poi dalla Giunta” afferma.

Il consigliere Azzalin sorride ai ringraziamenti di Corazzari al consiglio “per la sensibilità dimostrata senza citare l’origine della proposta. Non sia mai che si debba rendere merito agli avversari politici, magari poi Zaia lo richiama all’ordine. - commenta - Bene comunque che la Regione abbia recepito la nostra richiesta, ma è solo un primo passo. Adesso la palla passa agli altri soci pubblici, Comune di Rovigo, Provincia e Camera di Commercio per salvaguardare la presenza dell’Università, fondamentale per costruire nuove professionalità e garantire un futuro migliore ai nostri giovani e al territorio polesano”.

Con questo contributo si va così a sopperire al taglio che la Fondazione Cariparo ha fatto per il prossimo anno e riportare una stabilità all’ente con l’obiettivo che questo possa avere un futuro più certo dopo l’ultima assemblea dei soci che ha visto Comune di Rovigo, Provincia e Camera di commercio impegnarsi non solo per garantire le risorse già assegnate ma anche di coinvolgere altri enti (LEGGI ARTICOLO).