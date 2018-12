Un momento di gioia per chi soffre

ROVIGO - Per il quarto anno consecutivo, mercoledì 12 dicembre, la Delegazione Figc di Rovigo ha vestito i panni di Babbo Natale nell’ormai tradizionale visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Rovigo, per regalare un momento di gioia e di affetto nel segno dello sport e della solidarietà ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

