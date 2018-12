Comincia la stagione indoor

Il Baseball Softball Club Rovigo è inserito nel Girone A e dovrà vedersela con gli Athletics padroni di casa, il Castenaso Baseball, il Sesto fiorentino e il Ravenna Baseball.

ROVIGO - Tutto pronto per la stagione indoor del baseball giovanile. La 22° edizione della Winter League è ai nastri di partenza. Sei le manifestazioni che caratterizzano il calendario di gare che da dicembre porterà alle finali di marzo. Come sempre Rovigo sarà protagonista, grazie anche al sostegno di Itas Assicurazioni e Adriatic LNG che nella finestra invernale non faranno mancare il loro sostegno ai rossoblù.

I primi a partire sono gli Allievi (12 e 13 anni). L’intera manifestazione sarà ospitata al Centro Universitario Sportivo Record di Bologna. Il Baseball Softball Club Rovigo è inserito nel Girone A e dovrà vedersela con gli Athletics padroni di casa, il Castenaso Baseball, il Sesto fiorentino e il Ravenna Baseball. Nel Girone B la Crazy Sambonifacese, la Fortitudo 1953, l’Asd Goti, il Tozzona Imola e il San Marino, vincitore della passata edizione. Prima giornata domenica 16 dicembre. La squadra rossoblù alle 14.30 sfiderà il Castenaso e alle 15.40 il Ravenna. Seconda e terza giornata il 13 e 27 gennaio, ma per rivedere in campo il Baseball Softball Club Rovigo bisognerà attendere il 3 febbraio con le sfide a Sesto Fiorentino e Athletics Bologna. Le finali sono in programma il 17 febbraio.

Nella categoria Ragazzi (dagli 8 agli 11 anni) il Baseball Softball Club Rovigo è reduce da cinque vittorie consecutive nel proprio girone nelle ultime cinque edizioni del torneo e anche questo inverno punta a recitare la parte del leone nel gruppo Veneto Est, che mette in palio la qualificazione alle finali in programma a Bologna il 10 marzo. La società rossoblù scenderà in campo anche a livello organizzativo ospitando tutte le tre giornate di qualificazione che daranno vita alla "Winter League - Rovigo - Coppa Itas". Le prime due giornate, in calendario il 17 e 24 febbraio, si giocheranno alla Palestra di San Pio X in via Mozart; la finale del 3 marzo al Palazzetto dello sport di piazzale Azzurri d’Italia.