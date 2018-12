Infrastrutture, anche digitali, per far ripartire il Paese

Quasi 400 gli artigiani veneti che si sono svegliati all’alba e, in pulman, si sono diretti a Milano per unirsi a centinaia di colleghi provenienti da tutte le Regioni d’Italia. Chiamati a raccolta dalla Confartigianato Nazionale, al Mico Milano convention centre,Otto gli esempi scelti, sei gli imprenditori dei territori coinvolti che hanno spiegato le esigenze delle Pmi e l'importanza di realizzarle al più presto, nel rispetto dell'ambiente e senza spreco di denaro pubblico.E’ emerso come l’Italia abbia unae nelle 8 regioni più manifatturiere (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Marche)“Ahimè, questa urgenza delle imprese di colmare il divario – spiega Marcello - non coincide con i tempi della pubblica amministrazione e con la pianificazione delle opere necessarie”.che Confartigianato ha denunciato a Milano alla manifestazione ‘Quelli del sì’ –e partendo dallo sviluppo delle imprese”.All’attenzione del presidente nazionale Giorgio Merletti sono state portate le diverse istanze del Paese per cercare di colmare il divario., quello che va da Torino a Venezia, che si deve riuscire a percorrere in alta velocità. In poco più di un’ora Milano e Mestre devono essere connesse, per poi collegarsi verso sud – Bologna, Roma – sempre con maggiore rapidità. E’ necessario ampliare la linea Padova - Verona - Brescia, come previsto dal Def, e intervenire sulla tratta da Padova a Bologna, per consentire sia la percorrenza alle massime velocità per i treni ad alta velocità, oltre che un netto miglioramento per i servizi regionali a vantaggio dei pendolari veneti.Si deve garantire alle merci la possibilità di viaggiare oltre i confini nazionali per raggiungere i mercati europei ed internazionali. In questo senso, una delle priorità è quella diE’ fondamentale realizzarele provincie di Pordenone, Treviso, Vicenza, Padova e a sud Rovigo e quelle emiliane con il valico del Brennero, alleggerendo il carico dell’infrastruttura autostradale che da Verona porta ai mercati tedeschi.A questo ultimo proposito,, un’opera che una volta completata consentirà l’aumento significativo del traffico ferroviario da e per il centro-nord Europa, area di fitte relazioni produttive commerciali per le imprese del nordest italiano.Internet veloce deve essere garantito alle imprese in tutto il Paese, anche nelle aree interne o meno densamente popolate, come il Polesine.