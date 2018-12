"La sicurezza c’è o non c’è?"

La fioreria che “ricompare" ed organizzazione di eventi con personaggi famosi senza tenere conto delle norme di sicurezza: il consigliere comunale Alberto Borella solleva il caso con una interrogazione, a suo avviso mancano i controlli da parte dell’amministrazione che invece boccia un ‘mercatino natalizio’ all’aperto al parco di 20 ettari dell'ex manicomio di Granzette

ROVIGO - La sicurezza nei luoghi della città è diventata ormai un punto fisso per l’amministrazione comunale, ma non per il centro commerciale La Fattoria.

A renderlo noto è il consigliere comunale Alberto Borella che evidenzia come, a seguito di una segnalazione ricevuta, sia stata riaperta la fioreria all’ingresso sud, chiusa lo scorso anno nel mese di novembre (LEGGI ARTICOLO), proprio a seguito di una sua segnalazione, per motivi di sicurezza.

“In questi giorni la riapertura nel medesimo luogo, tra le porte di ingresso uscita del centro commerciale, fa sorgere dubbi sulle autorizzazioni e sulla documentazione presentata per ottenere una licenza commerciale nel medesimo posto, giudicato non idoneo già lo scorso anno. - afferma Borella - Per questo motivo oltre ad aver richiesto la documentazione per una prima verifica formale, ho ritenuto opportuno informare anche altri organi di vigilanza al fine di garantire la sicurezza dei locali proprio nel periodo di maggiore affluenza natalizia. In particolare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che in tema di sicurezza delle grandi superfici di vendita ha un ruolo fondamentale per la prevenzione, anche in seguito al grave incendio che lo scorso anno proprio a ridosso del centro commerciale, ha praticamente distrutto il cinema Cinergia”.

Borella però non si ferma qui ed ha ritenuto opportuno evidenziare nella relazione anche alcuni aspetti relativi allo svolgimento di spettacoli di intrattenimento con ospiti noti e particolarmente famosi che hanno solcato il palco del noto centro commerciale, “i cui locali sembrano più idonei alla destinazione d’uso commerciale piuttosto che allo svolgimento di pubblici spettacoli dal forte richiamo di pubblico. In tali occasioni, infatti la somma dei fans, e dei clienti presenti al centro commerciale, di fatto intasa i corridoi e conseguentemente le vie di fuga in uscita, mettendo a rischio l’incolumità del pubblico presente nei locali. - spiega - Proprio di questi giorni i gravi fatti riportati alla ribalta dalla cronaca per un grave fatto luttuoso in una discoteca delle Marche , hanno evidenziato come il sovraffollamento causato da un concerto al quale hanno partecipato numerose persone oltre i limiti di capienza in numero no adeguato ai locali, abbiano causato un incidente forse prevedibile ed evitabile. Seppur diversa la situazione, e il luogo, la sostanza non cambia molto; risulta infatti difficilmente prevedibile monitorare l’ingresso dei fans di personaggi del calibro di Valeria Marini, Albano o BenJi e Fede, cantanti e ospiti celebri in grado di spostare le folle; in questo contesto, dove sono presenti numerosi negozi che durante le giornate di sabato e domenica sono già altamente frequentati, aumentare la concentrazione di presenza attraverso iniziative di questo tipo, può mettere a rischio la struttura nella sua sicurezza. La destinazione d’uso è infatti di tipo commerciale e certamente le vie di fuga non possono essere adeguate agli standard di sicurezza utili per ospitare spettacoli programmati di grande portata”.

Il consigliere ritiene dunque doverosa una verifica sulla possibilità di effettuare spettacoli con ospiti famosi in locali chiusi come i centri commerciali nel corridoi e negli spazi centrali, oltre che in locali anche del centro storico in assenza delle norme di sicurezza di base per il pubblico spettacolo al fine di prevenire ed evitare per quanto possibile ogni situazione di rischio.

“Preme infine sottolineare la differente valutazione di pericolosità, con la quale vengono trattati eventi simili nell’ambito dello stesso comune. Se da un lato è stato bocciato dall’amministrazione comunale un ‘mercatino natalizio’ al parco ex manicomio di Granzette ipotizzando un potenziale afflusso di pubblico superiore alle 2500 persone, dall’altro viene permesso lo svolgimento di attività di spettacolo con personaggi ben più noti all’interno di centri commerciali e locali noti del centro storico che hanno caratteristiche di rischio ben superiori ad un parco all’aperto”.