Ritorna in vigore l’ordinanza antismog da lunedì 17

ROVIGO - Nel capoluogo polesano torna in vigore l’ordinanza antismog. Succederà da lunedì 17 dicembre in quanto il Comune di Rovigo era l’unico in tutto il Veneto a non avere alcuna restrizione come indicato a livello regionale.In realtà, è bene ricordarlo, l’ordinanza era già stata firmata ad ottobre ( LEGGI ARTICOLO) ma è durata 10 giorni e poi il sindaco Massimo Bergamin ha deciso di revocarla ( LEGGI ARTICOLO ).Di seguito, i provvedimenti validi nelle diverse fasi di allerta.La temperatura interna, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, assicurata attraverso impianti termici alimentati da combustibile gassoso: negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, uffici ed assimilabili, attività ricreative o di culto ed assimilabili, attività commerciali ed assimilabili, attività sportive, ad eccezione di quelli adibiti a piscine e saune, ed assimilabilinegli edifici adibiti adIl divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 2 stelle in base alla classificazione stabilita con D.M. 186/2017); ai sensi dell'articolo 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006 e delle indicazioni fornite con DGR n. 122 del 10.02.2015, di vietare le combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative).con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli: autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore; autoveicoli in sosta e veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci; autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello; dei mezzi di trasporto su rotaia con motrice diesel durante le soste.L'adozione delle misure dicon finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da(EURO 0 Salvo specifica documentazione rilasciata dalla motorizzazione civile attestante l'installazione della marmitta catalitica con caratteristiche tali da assicurare la rispondenza delle emissioni alle direttive per le quali non viene stabilito l'assoggettamento a limitazione della circolazione. – EURO 1);ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;I divieti di circolazione stabiliti attraverso la presente Ordinanza si applicano su tutto il territorio comunale, con▪ Autostrada A13 per il tratto ricadente nel territorio comunale;▪ S.S.16 “Adriatica” per il tratto ricadente nel territorio comunale;▪ S.S.434 “Transpolesana” per il tratto ricadente nel territorio comunale;▪ S.R.88 (via Amendola) da confine comunale a rotatoria via Lina Merlin;▪ Via Lina Merlin da rotatoria via Amendola a rotatoria via Porta Adige;▪ Via Porta Adige da rotatoria via Lina Merlin a Tangenziale est;▪ S.R.443 (viale Porta a Mare) da Tangenziale est a confine comunale;Livello di, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali nel periodo dal 17 dicembre al 31 marzo 2019:con le stesse modalità indicate precedentemente per quanto riguarda ambito di applicazione ed esclusioni,(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione stabilita con D.M. 186/2017); d(inclusi falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;(legno non verniciato e non trattato con solventi o simili) e ramaglie con basso contenuto di umidità e prove di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità; divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.Livello di ainclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali nel periodo dal 17 dicembre al 31 marzo 2019:(in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione stabilita con D.M. 186/2017);con le stesse modalità indicate precedentemente per quanto riguarda ambito di applicazione ed esclusioni; per tale categoria di veicoli, è comunque consentito il transito per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci (muniti di bolla di accompagnamento del materiale con indicazione della provenienza e della destinazione del materiale in consegna) nella fascia oraria 8.30 – 11., in particolar modo, nei casi di allerta arancio e rosso ed infine mantenere chiusi i battenti o le aperture per l'accesso al pubblico degli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: (1) E.2 – Uffici e assimilabili; (2) E.4 – Attività ricreative o di culto e assimilabili; (3) E.5 – Attività commerciali e assimilabili; (4) E.8 – Attività industriali ed artigianali e assimilabili."Ho resistito fino a quando è stato possibile – afferma Massimo Bergamin sindaco di Rovigo – PurtroppoContinuo a ritenere inutile tutto questo nel momento in cui, sull'intera provincia,Per contrastare lo smog bisogna fare squadra e giocare d'anticipo.che, in poco tempo, faticano a trovare soluzioni alternative agli impianti di riscaldamento e all'uso di automezzi. Rispetto alla precedente ordinanza sindacale, sono state raccolte tutte le osservazioni delle associazioni di categoria al fine di creare meno problemi possibili al tessuto produttivo. Il periodo natalizio sarà preservato dai limiti, salvo ovviamente che la situazione non peggiori drasticamente. Invito i cittadini a tIn base alla classificazione, infatti, sono previsti minori o maggiori restringimenti per ciò che riguarda l'utilizzo del riscaldamento e la circolazione delle auto"."Non si tratta di nessuna marcia indietro – prosegue il vice sindaco e assessore all'Ambiente Andrea Bimbatti – Continuiamo a ribadire che. Spiace che esponenti pubblici con responsabilità utilizzino l'ordinanza per fare speculazione politica. I miglioramento dell'aria della nostra città non dipende sicuramente dal traffico che non è, tra l'altro, particolarmente presente.