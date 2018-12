A casa propria difesa sempre legittima

ROVIGO -che non deve tener conto della dinamica, ma soprattutto del principio di proporzionalità tra il pericolo contingente e l’offesa arrecata al rapinatore nell’esercizio della propria difesa. In poche parole spLo spiegaintervenuto al convegno di partito organizzato in sala della Gran Guardia a Rovigo in occasione del rinnovo del direttivo provinciale di Rovigo.“Non sarebbe un fallimento dello Stato la necessità di dover ricorrere all’introduzione della legittima difesa - afferma il politico, ex nazionale azzurro del nuoto, Rampelli -Le nostre forze dell’ordine sono sempre state pronte ed efficienti nelle azioni di contrasto, ma, e qui si può trovare una responsabilità dello Stato, quando si attuano politiche di contenimento della spesa pubblica nei capitoli sicurezza, blocco del turn over degli agenti che si vedono alzata l’età media tra colleghi, e nel contempo non si applicano misure concrete per contrastare l’ingresso in Italia di soggetti che, per vari motivi, approdano come manovalanza, ad organizzazioni criminali che li inviano a delinquere, allora il fenomeno diventa incontrollabile anche per loro.”.All’incontro ha partecipato il consigliere regionale Veneto Sergio Berlato, ma anche Bartolomeo Amidei, firmatario in Senato della proposta di Legge per l’introduzione del diritto alla legittima difesa, così come l’avvocato adriese Sandra Passadore, giudice onorario della sezione speciale immigrazione del tribunale di Venezia. Con Passadore anche l’avvocato Isabella Dotto, assessore comunale a Vicenza e magistrato onorario.Il direttivo rodigino, guidato dal confermato presidente provinciale Daniele Ceccarello, con vice presidente il membro dell’Assemblea nazionale Ivo Baccaglini, è così composto:- Bartolomeo Amidei, responsabile nazionale commissione agricoltura, con delega di pari materia, presidente del circolo di Rovigo città;- Alberto Patergnani, con delega all’organizzazione;- Andrea Grassetto, vicesindaco di Pettorazza e membro dell’Assemblea nazionale, con delega agli enti locali;- Enrico Pasello, con delega caccia e pesca, presidente circolo Badia Polesine;- Simone Ceccarello, con delega allo sport;- Luca Moncon, responsabile di Gioventù nazionale;- Valeria Mantovan, assessore comune di Porto Viro;- Tiziano Camisotti, consigliere comune di Loreo;- Andrea Valerio, consigliere comune di Canda;- Marco Dabbizzi, presidente circolo di Lendinara;- Michele Sciortino, presidente circolo di Occhiobello;- Isabella Borgato, presidente circolo di Porto Viro;- Marco Cavalieri, Elena Gagliardo, Adriano Mantoan, Mattia Mantovani, Leo Patrian, Irene Sasso, PierLeopoldo Visentin.Daniele Ceccarello ha ricordado e ringraziato la vera ossatura del partito, cioè i circoli comunali con i loro dirigenti e presidenti, “braccio operativo del movimento".