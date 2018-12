FURTO AL CENTRO COMMERCIALE Denunciato dai Carabinieri un 38enne residente in provincia di Rovigo per aver rubato capi di abbigliamento al Castello di Ferrara

COSTA DI ROVIGO In collaborazione con l’Arma dei Carabinieri presentata l’iniziativa “Possiamo aiutarvi” per prevenire i reati contro gli anziani e le persone più deboli Tutelarsi da truffe, raggiri e ladri. Un pieghevole spiega come