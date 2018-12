"Volantini che vogliono screditare un percorso trasparente e partecipato" 

Si scaldano gli animi a Polesella e Frassinelle alla vigilia del referendum per la fusione. Ennio Pasqualin e Leonardo Raito rispondono per le rime e minacciano querela

FRASSINELLE - POLESELLA (RO) - E’ dura la replica delle amministrazioni comunali di Frassinelle e Polesella ai volantini che sono stati diffusi venerdì a Frassinelle contro la fusione. Non solo sono opera di qualche “fantasma” che non ha mai cercato un confronto diretto di opinioni, nascondendosi nell'anonimato, ma sono anche costruiti con bugie e paure infondate che mirano a screditare persone che ci hanno messo la faccia e hanno lavorato sodo. “Pensavamo dovesse essere una campagna referendaria in cui il confronto si poteva giocare anche su idee contrapposte, ma che potessero essere confrontate e discusse – spiegano Ennio Pasqualin e Leonardo Raito, sindaci di Frassinelle e Polesella -; invece ci siamo trovati da un lato persone in carne ed ossa che propongono un progetto amministrativo, e dall’altro una pagina Facebook, senza amministratori e persone fisiche che lavorano solo sulla denigrazione di proposte e persone, alimentando paure, diffondendo una serie di bugie per cui abbiamo dato mandato a un avvocato di verificare se procedere con le opportune querele”.

Il volantino diffuso nelle case della gente, senza firme, senza committenti responsabili, senza indicazioni di stamperie, vuole screditare un percorso che è stato trasparente, aperto, comunicato e ampiamente partecipato. Partecipato dalle amministrazioni, dai due consigli comunali che hanno approvato all’unanimità (maggioranze e opposizioni) il progetto e la realizzazione dello studio di fattibilità, dalle associazioni di categoria, dai sindacati, da tutte le forze politiche, dai portatori di interesse del territorio, dalla Regione Veneto, discusso in assemblee pubbliche, diffuso con un’informazione capillare. “Il volantino diffamatorio, invece, aggiunge bugie su bugie, attacca frontalmente una persona come Ennio, sindaco apprezzato e che per anni ha prestato la sua preziosa azione sul territorio, dicendo che sta svendendo il paese. Ma dov’erano quando Frassinelle si esprimeva per il sì al percorso di Civitanova?” proseguono gli amministratori.

“Questi fantasmi parlano di cose che non conoscono dicendo, con una menzogna deliberata, che il Comune di Polesella si deve rifare dei soldi persi con l’Unione dei Comuni dell’Eridano (quali soldi persi? Si è speso solo per gestire funzioni e non ci sono debiti), parlando di poste che chiudono quando i vertici di Poste Italiane confermano il mantenimento anche dei plessi di frazioni. Parlano di soldi che non è sicuro arrivino quando invece sono previsti per legge, statale e regionale, ma poi si dicono spaventati dal fatto che quei soldi vengano spesi solo sul territorio di Polesella (trascurano la possibilità di cofinanziamenti, il fatto che il comune sarà un comune unico e che tutte le località avranno pari dignità). Parlano di aggravi di costi del personale quando in realtà i costi delle attuali piante organiche sono coperti dai bilanci dei due comuni che diventeranno uno unico. Parlano di popolazioni che parlano lingue diverse, di niente in comune, quando l’interscambio tra le comunità è costante e da anni. Diventa difficile argomentare con serietà su affermazioni del genere, sostenute dal nulla cosmico e che lavorano solo sulla paura e sul campanilismo”.

A un giorno dal referendum è grave che ci sia qualcuno che rifiuta un confronto reale che diffonda bufale: “Questo comitato virtuale ignora la fusione delle aziende locali socio sanitarie, dei consorzi acquedotto, dei consorzi di bonifica, come se il processo di razionalizzazione fosse una pura invenzione delle due amministrazioni comunali. Ma allora forse giunge il momento di dire, ai cittadini di Frassinelle, la realtà. L’intento, che qui si palesa in modo chiarissimo, è quello di far saltare la fusione per prepararsi alle prossime elezioni comunali in cui, presumibilmente, il marchio dei due pesci presenterebbe una lista per governare Frassinelle. Il loro obiettivo è quello di giungere al governo del comune senza progetto, senza dire cosa intendono fare”.

E concludono: “Ora, se queste menzogne faranno presa sui cittadini di Frassinelle, che siamo convinti siano superiori a ogni strategia denigratoria, significherà che la paura trionferà sulle prospettive di futuro per la comunità e di insignificante sprezzo per il suo destino. Nel volantino e nelle motivazioni del comitato virtuale non si vede una proposta di governo del paese, una proposta di strutturazione di servizi, una proposta su dove e come reperire i fondi, una proposta su come invertire la tendenza del calo demografico o all’invecchiamento della popolazione, una proposta per le associazioni sportive, una proposta per le scuole, una proposta di promozione territoriale, una proposta di sviluppo economico. Niente. Ma il fatto è chiaro, perché dietro a questo comitato virtuale, attivo solo su facebook, non c’è niente di tutto questo. C’è qualcuno che non sa neanche come funziona un’amministrazione, che non sa i problemi che vive al giorno d’oggi oppure forse, e sarebbe ancora peggio, lo sa e contribuisce ai problemi che ha avuto Frassinelle. Democrazia malata è quella delle fakenews che si alimentano delle paure dei cittadini solo per interessi personali”.