Cavallari eletto nel direttivo Anpas nazionale 

Continuerà ad operare in favore dei 300mila soci e 90mila volontari che compongano l’Anpas Lamberto Cavallari che è stato riconfermato nella direzione nazionale dell’associazione



ADRIA (RO) - Dopo l’elezione in consiglio nazionale di quindici giorni fa a Roma (LEGGI ARTICOLO), arriva anche la riconferma in direzione nazionale dell’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenza) per il vicepresidente di Croce Verde Adria Lamberto Cavallari.

Il consiglio nazionale che si è riunito sabato 15 dicembre a Firenze ha infatti confermato Fabrizio Pregliasco presidente nazionale, ed ha eletto Cavallari, considerato uno dei suoi più stretti collaboratori, componente della direzione nazionale.

Il “parlamentino di Anpas”, che è una sorta di giunta operativa, che oltre dal presidente nazionale è composta da otto componenti tra cui i vice, opera in favore dei 300mila soci e 90mila volontari che compongano l’ Anpas.

“Ringrazio il consiglio e il presidente della fiducia accordatami, - dichiara Cavallari – sono contento sia per me, sia per il riconoscimento che in via indiretta viene fatto al mondo del volontariato Veneto e adriese in particolare. Adesso ci aspettano quattro anni di duro lavoro, con una riforma da completare e con un movimento in piena espansione. L’unica cosa che posso garantire è l’impegno. Sono a disposizione del presidente e dopo le feste con l’assegnazione delle deleghe ci rimetteremo al lavoro”.