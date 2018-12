Feste di spettacolo e compagnia al Palanatale

Dal 15 dicembre al 6 gennaio tanti eventi a Porto Tolle per il Natale. Albero bellunese che verrà illuminato a festa alle 21 di sabato di fianco al Palanatale in largo Europa. Tante iniziative legate al mondo del volontariato e per i bambini



PORTO TOLLE (RO) - Natale con i fiocchi a Porto Tolle, un grande impegno del sindaco Pizzoli e dell’assessore Crepaldi, uno sforzo economico grazie anche all’aiuto della associazioni di volontariato. “Questo mi riempie il cuore” il commento del primo cittadino di Porto Tolle che ha scelto anche un albero del bellunese martoriato dal recente maltempo e che verrà illuminato dalle classiche luci natalizie sabato 15 dicembre alle 21 in Largo Europa, dove è stata posizionata una tenso struttura denominata Palanatale.

Tanti gli eventi messi in campo dall’amministrazione comunale che termineranno il 6 gennaio con la tradizione “de la Vecia per le vie delle frazioni. Arriva la vecia.. na volta all’an… la vien bussar la porta”.

Ma sabato 15 dicembre si comincia già la mattina con le lettere animate e laboratori creativi di Natale per i bimbi in Biblioteca dalle 10 alle 11, poi alle 22 in Largo Europa spazio alla musica con Gatti Matti (dance anni ’70 fino ai giorni nostri).

Domenica 16 dicembre alle 10 a Scardovari ci sarà il mercatino di Natale, alla stessa ora a Polesine Camerini in piazza “Pensieri in volo”.

Martedì 18 dicembre nella Chiesa di Scardovari alle 17 e 30 concerto di Natale in Chiesa con la scuola Primaria e Istituto comprensivo di Porto Tolle. Ogni giorno un evento e il 31 dicembre Gran festa di Capodanno in musica con prenotazione obbligatoria.