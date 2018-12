Giovani arbitri migliorano sulle ali dell’entusiasmo

Nel corso della serata due gli omaggi della Sezione a due arbitri, la giovane Benedetta Fugalli e ad Omar Zampieri, mentre ad Ayoub Mallouk è andato il riconoscimento come miglior fischietto regionale, Tudor Pralea il migliore sella Sezione Aia di Rovigo. Premio anche per il miglior osservatore a Ivan Colopi.

ROVIGO - Un 2018 stellare per la Sezione Aia di Rovigo del presidente Tiziano Pilati in carica dall’aprile scorso. Conviviale degli auguri all’hotel Cristallo concluso con un brindisi e tanti complimenti per i nuovi giovani che stanno crescendo sulle orme di Mauro Galetto che quest’anno ha già avuto il privilegio di calcare i campi prestigiosi della Serie A. Stadio Olimpico di Roma, San Siro di Milano, Allianz stadium di Torino, le immagini passate in rassegna durante la cena sono state uno stimolo per le nuove leve che il presidente Pilati ha invitato ad allenarsi anche durane la sosta dei campionati, per farsi trovare pronti e in piena forma nel 2019.

Assente giustificato l’altro assistente Luigi Rossi, fiore all’occhiello della Sezione di Rovigo, che è impegnato in Serie B per il match Perugia - Spezia in programma sabato 15 dicembre, ma erano tante le autorità presenti al tavolo con Giuliano Govoni osservatore in Serie B. Non sono voluti mancare il vicesindaco ed assessore allo Sport del Comune di Rovigo Andrea Bimbatti, il presidente del consiglio comunale Paolo Avezzù, il vicepresidente della Provincia Michele Aretusini, ed il sindaco di Giacciano con Baruchella Natale Pigaiani che gentilmente ha concesso agli arbitri di potersi allenare nell’impianto comunale. Sono infatti tre i poli di allenamento della Sezione: Rovigo, Badia Polesine e Giacciano con Baruchella.

Al tavolo principale a rappresentare la Figc del Veneto il consigliere Argentino Pavanati, Massimo Biasutto (alla guida dei fischietti di Serie D) - Can D), Luca Segna vice presidente regionale degli arbitri e Michele Conti membro del comitato Nazionale.

“Credo che le Sezioni d’Italia stanno facendo un grande lavoro con i giovani - ha sottolineato Michele Conti - il futuro è ancora Galetto (assistente in Serie A) ma proprio ai giovani dico che fare l’arbitro è una delle esperienze più belle che si possa fare, io l’ho fatto per 30 anni e non ho mai rimpianto questa scelta, i momenti difficili ci sono e li hanno tutti, ma voi siete un bel gruppo e potete arrivare ai massimi livelli. La seconda parte di stagione si costruisce bene allenandosi anche in questo periodo perché è fondamentale non crollare a livello fisico, è giusto festeggiare, ma è importante continuare ad allenarsi”.

Nel corso della serata due gli omaggi della Sezione a alla giovane Benedetta Fugalli e ad Omar Zampieri, mentre ad Ayoub Mallouk è andato il riconoscimento come miglior fischietto regionale, Tudor Pralea il migliore sella Sezione Aia di Rovigo. Premio anche per il miglior osservatore a Ivan Colopi.

Giorgio Achilli