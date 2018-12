Concerto Christmas Pop per cominciare, poi Lopez & Solenghi 

Per il terzo anno consecutivo la rassegna di teatro e musica Sole d’inverno torna a scaldare il comune di Rosolina. Quattro gli appuntamenti in cartellone che spaziano dalla musica al circo, passando per i grandi nomi della comicità nazionale e nostrana



ROSOLINA (RO) - Un’apertura di grande prestigio il 22 dicembre della rassegna Sole d’inverno, la programmazione di teatro e musica a cura del Comune di Rosolina con la collaborazione di Pro Loco e del Circuito Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto, con Le Voci di Art voice academy e Orchestra ritmico sinfonica italiana che, diretti da Sonia Fontana, si esibiranno in Concerto Christmas Pop. Le Voci Di Art Voice Academy sono un gruppo formato da cantanti professionisti e giovani artisti che fanno parte del Centro di alta formazione per lo spettacolo, nato da un progetto del maestro Diego Basso che ha come segno distintivo l’attenzione all’inserimento degli allievi nel mondo dei professionisti. Dal 2012 partecipano al Concerto di Natale in Vaticano, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre 2018, e collaborano in vari contesti artistici e musicali. Un’occasione imperdibile per assistere a un coinvolgente concerto pop che immergerà gli spettatori in una serata carica di emozioni e atmosfere natalizie.

A seguire: il 19 gennaio Massimo Lopez e Tullio Solenghi porteranno in scena i loro intramontabili sketch in Massimo Lopez & Tullio Soleghi Show: dopo 15 anni i due comici tornano accompagnati dalla Jazz company del maestro Gabriele Comeglio per far divertire il pubblico con le loro scoppiettanti performance. Il 23 febbraio è la volta di Theama Teatro e dei bizzarri artisti di strada di Le cirque fantastique E clown-funding.studio, che si cimenteranno in un nuovo esperimento di circo teatro per un pubblico di adulti e bambini innamorati della giocoleria, dei clown, dell’arte dei sogni. Chiude in bellezza l’allegria contagiosa di Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, che il 23 marzo approderanno a Rosolina con Marco e Pippo - Il best of. Marco, Pippo e Gaetano sceglieranno poco prima di entrare in scena la scaletta ideale, proponendo le migliori performance della loro carriera e alternando sul palco lo strampalato assessore Ciano Contin, le incursioni di Vianeo da Mestre, le avventure di coppia di Duilio e Ines, le storie di Luisa e tanto altro, in questo pot-pourri di comicità per una serata di pazze risate e gioia.

Gli spettacoli iniziano tutti e quattro alle 21.

PER I BAMBINI

Non mancheranno anche le Domeniche a teatro, tutte alle ore 17: domenica 20 gennaio I tre porcellini del Gruppo Panta Rei, domenica 3 febbraio Hansel e Gretel del Teatrino dell’Erba Matta, domenica 17 febbraio Cappuccetto Rosso, il lupo e le altre assurdità di Matàz Teatro.