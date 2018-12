Terzo parziale fatale alle rossoblù 

La Solmec Rhodigium Basket, con questa sconfitta resta a quota sei punti nella classifica generale, sapendo di poter valere e poter rendere molto di più dei risultati ottenuti fin'ora e con la consapevolezza che c'è da prendere coscienza da parte di alcune giocatrici del proprio potenziale per farlo fruttare al meglio in fase di gioco. Il prossimo appuntamento delle rodigine è fissato per sabato 22 dicembre alle ore 20.30 contro il Basket Sarcedo, sarà l'ultima partita casalinga dell'anno.

CASTELFRANCO VENETO (TV) - Ritorna con una sconfitta di misura la Solmec Rhodigium Basket dall’ultima trasferta dell’anno, giocata sul campo del Basket Giovani Lupe a Castelfranco, un team molto giovane, numerose infatti sono le under, alcune delle quali aggregate anche alla formazione di A2.

A imporsi sulle rodigine di coach Fabio Frignani per 51-48, nell'undicesima giornata del girone di andata sono le avversarie, che si aggiudicano i due punti in classifica generale. Un match che si svolge sostanzialmente punto a punto, senza che una delle due formazioni riesca a prevalere in modo netto sull'altra come testimoniano i parziali e il risultato finale che vede un vantaggio di sole tre lunghezze da parte delle rivali.

Tra le file della Solmec Rhodigium Basket a pesare sulla sconfitta sono i tanti errori individuali e una scarsa intesa in campo, fattori che sono venuti a mancare in questa prima parte di campionato. Confermano il loro contributo sul piano realizzativo della squadra Giulia Pegoraro ed Elisa Ballarin, rispettivamente 13 e 11 punti, entrambe capaci di raggiungere la doppia cifra mostrando costanza nelle rispettive prestazioni individuali.

BASKET GIOVANI LUPE - SOLMEC RHODIGIUM BASKET 51-48

PARZIALI: 14-10, 25-21, 40-33, 51-48

Solmec Rhodigium Basket: Vaccarini, Turri 7, Veronese 2, Masarà, Ferraro, Sorrentino 6, Furlani 1, Cappellato, Ballarin 13, Cognolato 8, Pegoraro 11, Zamboni. All.re Frignani, ass.te Migliorini

Basket Giovani Lupe: Fietta 6, Scappin 3, Marcon 3, Vettore 11, Scappin 10, Cecere 2, Vezzi, Pettenon 14, Damjanovic 2. All.re Nasato

Arbitri: Sandu Ionut di Ponzano Veneto (Tv), Tadic Sandi di Pergine Valsugana (Tn)