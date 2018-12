Un anno da incorniciare e visita a sorpresa 

Lunedì 3 dicembre la presidente Fise Veneto Clara Campese, insieme ad Agostino Vignaga delegato Fise per la provincia di Rovigo e l’assessore Bernardinello hanno fatto visita al centro ippico.

LENDINARA (ROVIGO) - Quello che sta per terminare è stato un anno ricco d’impegni e di grandi soddisfazioni per tutto lo staff e per gli atleti che fanno parte di questa bellissima famiglia. Come spesso accada nelle discipline sportive non sono mancate le delusioni, come la meravigliosa esperienza della coppa delle regioni, dove il rammarico per una performance non del tutto soddisfacente aveva subito lasciato posto a nuovi stimoli e alla voglia di migliorarsi ogni giorno, infatti possiamo dire senza ombra di dubbio che il 2018 ha spesso sorriso ai volteggiatori allenati e longiati dal tecnico federale di secondo livello Sara Belletti.



Già nella scorsa primavera e inizio estate si erano avuti segnali molto incoraggianti dalle squadre che avevano partecipato a gare nazionali valide all’acquisizione di punti utili all’iscrizione alla chermesse regina del volteggio, ossia i campionati italiani.

Dopo una serie di vittorie e ottimi piazzamenti infatti ad ottobre era arrivata la doppietta ai campionati veneti, dove entrambe le squadre condotte in maniera magistrale dalla loro allenatrice Belletti, si erano piazzate sul gradino più alto del podio.

Solo qualche settimana più tardi il confronto con i più bravi volteggiatori italiani si era spostato sul palcoscenico più prestigioso a livello nazionale. Infatti le ciliegine volanti della corte ai ciliegi si sono misurate in due giorni di gare ai campionati italiani. Dopo performance di grandissimo spessore tecnico, atletico e coreografico, sono arrivati due strepitosi piazzamenti. Un primo e secondo posto nelle rispettive categorie che ha riempito di gioia e soddisfazione tutte le persone che lavorano ogni giorno all’interno del centro ippico.



A dare un ulteriore riconoscimento dell’ottimo lavoro che sta svolgendo tutto lo staff del centro ippico “Asd corte ai ciliegi” una graditissima visita di ospiti illustri. Nella giornata di lunedì 3 dicembre infatti la presidente Fise Veneto Clara Campese, insieme ad Agostino Vignaga delegato Fise per la provincia di Rovigo e l’assessore Bernardinello hanno fatto visita al centro ippico. “Quante meravigliose realtà sono presenti sul nostro territorio, ha commentato la presidente Campese, quanta professionalità e serietà ho avuto modo di riscontrare oggi per la prima volta in visita al Centro Ippico Asd corte ai ciliegi. Sono rimasta colpita dall’atmosfera che ho trovato, serenità, gioia e voglia di migliorarsi. Brava Sara! Grazie perché il titolo di Campioni d’Italia nel volteggio rende onore a Voi ma anche al Veneto”.

Una felicissima Sara Belletti ha replicato: “Ringrazio la presidente Campese e i miei ospiti per la graditissima visita e per le belle parole spese. Stiamo già lavorando insieme a tutti i miei ragazzi per ripetere i risultati ottenuti in questo anno agonistico. Sono certa che con l’impegno di tutti i collaboratori e con la voglia sempre crescente di tutti i miei ragazzi i risultati ottenuti quest’anno non saranno sicuramente un punto di arrivo ma una partenza verso nuovi bellissimi traguardi.