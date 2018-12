Bonifacio, Roccati e Itc Porto Viro sugli scudi 

Lo scorso 5 dicembre è stata la volta del badminton con le scuole di tutto il Polesine impegnate al Palasport di Rovigo per i campionati studenteschi

ROVIGO - Non solo gli sport più popolari ma anche quelli meno praticati in provincia. I Campionati studenteschi offrono ai ragazzi polesani anche la possibilità di scoprire e appassionarsi a discipline considerate “minori”, ma non per questo meno interessanti e coinvolgenti. Lo scorso 5 dicembre è stata la volta del badminton. Al Palazzetto dello sport di Rovigo si è tenuta la fase provinciale, organizzata dall’Ufficio Scolastico provinciale in collaborazione con il Coni Point Rovigo e la FIBa – Comitato Veneto. Hanno sostenuto l’iniziativa anche il liceo scientifico “Paleocapa” di Rovigo e il Comune di Rovigo. Iscritte alla manifestazione 13 scuole medie e 11 istituti superiori giunti da tutto il Polesine.

Nel torneo Cadetti ogni scuola ha schierato una squadra composta da due studenti e due studentesse; ciascun confronto si è articolato in un singolo maschile, un singolo femminile e un doppio misto. Dopo una serie entusiasmante di gare, a spuntarla è stata la scuola media “Bonifacio” di Rovigo.

Piazza d’onore per la “Da Vinci” di Papozze, sul terzo gradino del podio Ariano Polesine e “Casalini” di Rovigo. Poi, nell’ordine, quinte a pari merito Stienta, “Parenzo” di Rovigo e Corbola, al nono posto Pontecchio, “Don Marchetti” di Loreo, Conservatorio di Rovigo e Ficarolo, a chiudere “Sanudo” di Rosolina.

Quattro atleti per squadra nel torneo Allievi/e, con tre incontri singoli e due doppi per ogni sfida. Questa la classifica finale maschile: vittoria per l’ITC Porto Viro, poi Itis Rovigo e, terzi a pari merito, liceo “Paleocapa” Rovigo e liceo “Bocchi” Adria; a seguire “Galilei” Adria, Badia Polesine e liceo “Celio” Rovigo, quindi IPC “Colombo” Adria, Castelmassa, IPSIA Rovigo e liceo “Roccati” Rovigo. Tra le Allieve successo per il “Roccati”, che ha avuto la meglio sulle ragazze del “Paleocapa”, poi Porto Viro, “Celio”, Castelmassa, “Galilei”, “Bocchi” e IPC “Colombo” Adria.

Formula individuale per il torneo Juniores (solo gare di singolo maschili e femminili). Questa la classifica finale maschile:

1 - Alessandro Chen (“Paleocapa”)

2 - Alberto Marzolla (“Paleocapa”)

3/4 - Mattia Fornasiero (IPSIA Rovigo)

3/4 - Alessandro Campi (Castelmassa)

5/8 - Nicolò Roccato (IPC Adria)

5/8 - Filippo Brandolese (Badia Polesine)

5/8 - Luca Rossi (IPC Adria)

5/8 - Gyonatan Kobra (Badia Polesine)

9/16 - Mario Lika (“Celio”)

9/16 - Thomas Ferrarese (Castelmassa)

9/16 - Maicol Mancin (Porto Viro)

9/16 - Andrea Muraro (“Roccati”)

9/16 - Giovanni Polato (ITIS Rovigo)

9/16 - Giacomo Giunta (“Celio”)

9/16 - Pietro Biscaro (“Roccati”)

9/16 - Thomas Santin (Porto Viro)

17/18 - Daniel Fanchini (ITIS Rovigo)

17/18 - Federico Sambinello (IPSIA Rovigo)



Questa invece la graduatoria definitiva del torneo juniores femminile:

1 Giulia Bassani (ITIS Rovigo)

2 Anna Xu (“Celio”)

3/4 Marianna Mantovani (Badia Polesine)

3/4 Eva Duo’ (Porto Viro)

5/8 Anna Finotti (Porto Viro)

5/8 Benedetta Berton (ITIS Rovigo)

5/8 Cecilia Cibin (“Roccati”)

5/8 Rebecca Grimiti (“Paleocapa”)

9/16 Emanuela Bianco (Castelmassa)

9/16 Alice Orlandin (IPC Adria)

9/16 Alice Galozzi (“Paleocapa”)

9/16 Virginia Legnaro (“Roccati”)

9/16 Syria Gibin (IPC Adria)

9/16 Shelby Ponchia (Badia Polesine)

9/16 Giulia Moretto (“Celio”)