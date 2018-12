C’è poco da stare allegri, fanalino di coda del Veneto

Ognuno legge la classifica come vuole, ma resta il fatto che Rovigo è sempre l’ultima del Veneto e del NordEst. Qualità della vita scadente, servizi inadeguati e tanti problemi irrisolti

ROVIGO - Ultima in classifica, per la quarta volta in 29 edizioni, c'è Vibo Valentia, Rovigo invece è inchiodata all’ultimo posto come sempre su scala regionale. Puntuale come un orologio svizzero è arrivata la classifica redatta dal Sole 24 Ore, Rovigo è in 58esima posizione su scala nazionale, ma lontana anni luce da Belluno quarta.

Qualità della vita questa sconosciuta, si vive meglio a Treviso (nona), Verona (tredicesima), Vicenza (diciassettesima), Padova (trentatreesima) e Venezia (34esima). Milano per la prima volta è la provincia migliore d’Italia.