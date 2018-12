Conclusa la prima edizione del Trofeo delle Dolomiti

Presenti alla cerimonia i presidenti dei comitati Coni coinvolti, i massimi dirigenti della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio) e della Fise (Federazione italiana sport invernali), nonché i sindaci di Alleghe e Falcade, Siro De Biasio e Michele Costa. Ai due primi cittadini, Gianfranco Bardelle ha comunicato che la sottoscrizione aperta dal Coni per acquistare nuovi alberi da piantare al posto di qualcuno dei 40mila caduti nei nubifragi di novembre, è stata prorogata al 31 gennaio, in modo di poter consegnare agli stessi sindaci una somma maggiormente significativa.

La cerimonia di chiusura, con lo spegnimento del tripode, si è tenuta davanti al palaghiaccio di Alleghe. Il presidente del Coni Veneto, Gianfranco Bardelle, nel suo intervento ha ringraziato tutti per l’ottima riuscita di questo Trofeo delle Dolomiti, e, ha aggiunto “L’anno prossimo il Trofeo delle Dolomiti verrà organizzato dal Coni di Trento e nel 2020 diventerà una manifestazione nazionale, col nome di Trofeo Invernale Coni Kinder + Sport, come già da qualche anno viene fatto per l’analoga manifestazione estiva. Sono pienamente soddisfatto di questa esperienza”.

Questa prima edizione del Trofeo delle Dolomiti, è stata vinta dal Veneto, che ha preceduto Trento, Friuli Venezia Giulia e Bolzano, ma mai come in questo caso, le classifiche lasciano il tempo che trovano. L’importante era partecipare.

