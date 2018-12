Dopo la scorpacciata in coppa i rossoblù hanno l’ultimo sforzo dell’anno

Buone notizie dall’infermeria in vista della prossima partita della FemiCz Rugby Rovigo Delta, l’ultima del 2018, in programma sabato 22 dicembre alle ore 15 al “Battaglini” contro il Verona Rugby: sarà infatti a disposizione Diego Antl, che potrebbe esordire con la maglia rossoblù dopo l’infortunio subito ad inizio estate con l’ItalSeven. Continuano invece la riabilitazione Nicola Pomaro e Francesco Modena, da valutare la disponibilità di Andrea Visentin per un problema al pollice.

ROVIGO - Riccardo Brugnara è probabilmente il miglior pilone del campionato, purtroppo nel ruolo di tallonatore può solo difendersi in mischia chiusa. Utilizzato da coach Umberto Casellato in Continental Shield contro i Belgium Rugby Barbarians XV, come alternativa a Momberg e Cadorini (infortunato), per uno scampolo di gara, ha evidenziato quanto sia difficile affinare gli automatismi in rimessa laterale. Due lanci maldestri hanno sporcato l’ottima prestazione dei Bersaglieri in touche. Una fase statica particolarmente complessa da gestire, la precisione del lancio deve corrispondere con il salto, servono tanti allenamenti per arrivare alla perfezione. Contro il Verona necessariamente serviranno entrambi i tallonatori “titolari” della maglia numero due per affrontare uno come Jeff Montauriol. Il francese sarà infatti uno degli ex che sabato arriverà al Battaglini per l’ultimo partita del 2018.

Scatta l’operazione Natale sereno, FemiCz in ottima posizione per tentare l’assalto alle prime due piazze e turni che potrebbero essere particolarmente favorevoli nel girone di ritorno (tutte le big in casa).

Contro i Belgium Rugby Barbarians XV si è vista una FemiCz in salute, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto mentale. Quando si affrontano avversari più deboli sulla carta è facile distrarsi.

Ben 10 le mete segnate dai rossoblù, 12 touche vinte e solo 2 perse a fronte delle 5 vinte e 3 perse dai belgi. Le due squadre si sono invece eguagliate nel numero di mischie vinte (7) ma gli ospiti ne hanno anche perse 3 a differenza del pack rossoblù. Ottima la disciplina dei padroni di casa: ai Bersaglieri sono infatti state fischiate solo 6 penalità in tutto l’incontro, una nel primo tempo e 5 nella ripresa, a fronte delle 14 rimediate dalla squadra belga.

La difesa della FemiCz Rugby Rovigo Delta è stata autrice di 67 placcaggi effettivi, e Canali con i suoi 10 si aggiudica il primo posto della Top 3 dei placcatori rossoblù seguito da Vian e Angelini con 7 e da Venco e Vecchini con 6. Capitan Ferro è stato invece il migliore tra i ball carrier con 13 azioni in attacco da portatore di palla, seguito da Cioffi con 12 e Angelini con 10. Infine, è stato Vecchini il migliore nella pulizia dei punti d’incontro: 15 interventi nei breakdown effettuati positivamente dal pilone, seguito da Canali e Venco con 15 e da Nibert con 12.

Rugby Top12

Sabato, 22 dicembre 2018

Valorugby Emilia - Mogliano Rugby 1969

Toscana Aeroporti I Medicei - Argos Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby - S.S. Lazio R. 1927

Valsugana Rugby Padova - Lafert San Donà

FEMI-CZ Rovigo - Verona Rugby

Rugby Viadana 1970 - Kawasaki Robot Calvisano

Classifica

Argos Petrarca Rugby 35

Valorugby Emilia 34

Kawasaki Robot Calvisano 29

Fiamme Oro Rugby 29

FEMI-CZ Rovigo 29

Mogliano Rugby 1969 25

Toscana Aeroporti I Medicei 21

Rugby Viadana 1970 20

Lafert San Donà 18

S.S. Lazio R. 1927 10

Verona Rugby 9

Valsugana Rugby Padova 8