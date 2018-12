Importante investimento per la sicurezza

La Regione a sostegno del comune di Canaro per mettere in sicurezza uno dei tratti più insidiosi della statale 16 con la realizzazione del sottopasso ciclopedonale: arrivano 300mila euro



CANARO (RO) - Chiude con un grande botto amministrativo l’anno 2018 il comune di Canaro guidato dal sindaco Nicola Garbellini.

Il primo cittadino non ha trattenuto la felicità e soddisfazione tanto da annunciare a tutti i suoi concittadini la concessione, da parte della Regione Veneto, di un contributo di 300mila euro per il progetto del sottopasso ciclopedonale al di sotto della statale 16.

Un’opera fondamentale per il comune in quanto attualmente la frazione di Vallone è divisa da Canaro e questo sottopasso ciclabile e pedonale che passa al di sotto della statale 16 li collegherà in un’ottica di maggiore sicurezza del territorio.

“È l’inizio, non la fine, del cammino per il finanziamento totale dell’opera, ma per la prima volta il nostro progetto vede uno spiraglio di luce. - afferma Garbellini - Ne parleremo ancora nell’incontro di fine anno con le associazioni. Nei prossimi mesi continuerà il nostro impegno per chiudere il cerchio di un intervento che ha molti obiettivi ma uno in particolare: salvare vite umane in uno dei tratti più insidiosi della statale 16. Stop velox, sì opere”.

Il progetto di 700mila euro è stato finanziato assieme ad altri sei progetti di amministrazioni polesane (LEGGI ARTICOLO).