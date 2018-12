Sorpreso cacciatore con richiami da bracconiere 

PORTO TOLLE (ROVIGO) E’ pronta la struttura in largo Europa e con l’albero giunto dal bellunese grande inaugurazione sabato 15 dicembre alle 21, poi a seguire musica per tutti

PORTO TOLLE (RO) - Sabato 15 e domenica 16 dicembre al comando del capitano Luca Zuccoli Bergomi , i Carabinieri forestali delle stazioni di Porto Tolle ed Adria, con l’ausilio dei militari del Soarda (sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali) del Raggruppamento Carabinieri Cites di Roma, hanno effettuato una serie di controlli all’interno del Parco Regionale Veneto Delta del Po, in alcune aziende faunistico venatorie vallive ed in diverse lagune e scanni del Delta.