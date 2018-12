Tra antico e moderno il concerto di Opv con il soprano Angotti 

Mercoledì 19 dicembre alle 21 a Loreo (Ro) nella Chiesa di Santa Maria Assunta, con ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, concerto di Natale con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da maestro Marco Angius

LOREO (RO) - Mercoledì 19 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Loreo (Ro) alle ore 21 l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta dal maestro Marco Angius e affiancata dal giovane soprano Rosaria Angotti, festeggerà la ricorrenza del Santo Natale con un concerto dal raffinato programma, in cui il Novecento musicale italiano di Respighi, Dallapiccola e Ghedini dialogherà con il Settecento di Pergolesi.

Il concerto è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Al via, dunque, con uno dei massimi esponenti della cosiddetta generazione del 1880, Ottorino Respighi, di cui verrà eseguita la Terza Suite dalle Antiche Arie; il brano, dalla struttura quadripartita, è caratterizzato da una sapiente rielaborazione per orchestra d’archi del repertorio del XVI e XVII secolo, in cui, grazie a una scrittura strumentale lucida e asciutta, vengono esaltate le straordinarie qualità compositive del musicista.

Dopo le riscritture del passato sarà la volta delle influenze dodecafoniche e di Anton Webern, con l’esecuzione del Concerto per la notte di Natale dell’anno 1956 di Luigi Dallapiccola: articolato in cinque sezioni, il concerto alterna momenti di profonda introspezione con una ricerca sonora che si spinge fino alle soglie del silenzio, ad altri più accesi e violenti, il tutto intervallato dall’intonazione del testo di due Laudi di Jacopone da Todi, interpretate dal soprano Rosaria Angotti.

La stessa Angotti sarà protagonista del Salve Regina in do minore di Giovanni Battista Pergolesi, un’intima meditazione devozionale scritta negli ultimi mesi della breve vita del compositore, in cui l’inventiva melodica e la cantabilità tipici dello stile di Pergolesi si intrecciano con il pathos e le tinte orchestrali capaci di restituire anche i più impercettibili trasalimenti dell’anima.

Il dialogo tra antico e moderno suggellerà infine la serata con un brano di rara esecuzione, gli Appunti per un credo, tarda composizione di Giorgio Federico Ghedini che, con la sua austera architettura, riprende e riattualizza la tradizione gregoriana.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.