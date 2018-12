Tre polesane al comando

CALCIO Conviviale di Natale per la Sezione Aia di Rovigo con gradito ospite Michele Conti della Commissione Nazionale. Presente anche Mauro Galetto assistente in Serie A

Punteggi positivi infine per le altre tre squadre rodigine, con la Fiessese che supera in rimonta il Pontecorr 3-2 grazie ai sigilli di Carrieri, Previato e Ghinato, mentre la Turchese passa sulla Tagliolese 3-1 grazie alle sigle di Hakim e Giusto, e il Rovigo vince 2-1 contro il Codevigo ad opera di Zaghi e Petrosino.

Rimane al primo posto lo Scardovari di Fabrizio Zuccarin e chiude in testa alla classifica il girone d’andata con 33 punti, nonostante le difficoltà incontrate nella partita contro il Cartura. Passano infatti in vantaggio i padovani con con Bronzato alla mezzora del primo tempo, ma nella ripresa i Pescatori trovano il pareggio con Sambo al minuto 65, e nei minuti finali conquistano il successo con la rete di Corradin all’80.