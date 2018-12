Cabaret di musica natalizia con i Christmas Quintet 

PREFETTURA ROVIGO Ricevimento al palazzo di via Celio per le vicinissime festività. La rappresentante del governo Maddalena De Luca riceve le istituzioni. Elogio della sinergie delle forze dell’ordine

Il Christmas Quintet è la giovane formazione nata all'interno del Conservatorio Venezze di Rovigo, che vi accompagnerà in un suggestivo viaggio musicale attraverso i brani che continuano a colorare l'atmosfera natalizia nelle diverse culture e tradizioni, rivisitati in versione jazz e smooth. Il quintetto è composto da Chiara Doria alla voce, Stefano Bellemo al pianoforte, Nicolò Fragonas, sax alto e tenore, Pietro Bortolami al contrabbasso e Cristian Tiozzo alle percussioni. Il percorso musicale abbraccia i più popolari carols natalizi, introdotti da brevi e curiose pillole storiche, fino ad arrivare ai brani più moderni. Un cabaret di musica natalizia accomunata dall'inconfondibile timbro del Christmas Quintet.

