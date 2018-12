La volontà dei cittadini prevale sul disegno dei sindaci

POLESELLA E FRASSINELLE (RO) -vicesindaco ed assessore di Frassinelle, per la mancata realizzazione delNon sono bastati due anni di lavoro, riunioni con associazioni, sindacati e cittadini: la paura di fondere i comuni di Polesella e Frassinelle in un unico ente ha vinto sull’opportunità di ricevere contributi e poter programmare il proprio futuro su vasta scala.Un senso di squadra che è stato approvato con il voto di. Anche se il totale complessivo è stato del 52% dei sì ( LEGGI ARTICOLO ), serviva passasse in entrambi i comuni come su indicazione della Regione Veneto.di aver rinunciato ad un grande progetto che ci ha visto molto impegnati e che avrebbe portato 7 milioni di euro alle nostre due comunità. Sono contento però che Polesella abbia approvato questo percorso: la nostra comunità si è accorta dell’opportunità che stavamo offrendo, si è informata, ci ha seguito. Purtroppo però bisogna essere in due e nonostante l’impegno dell’amministrazione di Frassinelle i cittadini hanno deciso di non cogliere questa occasione”.SecondoSi sono instillate paure e dubbi sul progetto, in forma anonima. Si tratta di una grande opportunità persa per il comune di Frassinelle che ora è in difficoltà anche per quanto riguarda l’organico in municipio e rischia di ridurre i tempi di apertura”.Per l’assessore"Il progetto di fusione dei comuni ha avuto il supporto della Regione, quando si arriverà che verranno imposte dall’alto e non per scelta dei cittadini cosa accadrà?”.