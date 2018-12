Si è spento Carlo Vallin, anche vicesindaco del capoluogo 

LAVORO ADRIA (ROVIGO) Apre ad Adria lo sportello Cisl per i lavoratori dell’artigianato per informare sulle opportunità offerte dagli enti bilaterali

Poco amante della ribalta ma gran lavoratore, viene ricordato da chi lo ha conosciuto personalmente per la specchiata onestà. Nel suo curriculum vitae anche l’attività di giornalista per il Resto del Carlino. Lascia la moglie e due figlie.

ROVIGO - In lutto la Cisl di Belluno e Rovigo e del Veneto. È mancato la sera del 17 dicembre Carlo Vallin, 79 anni, una vita di impegno nel sindacato veneto. Vallin, originario di Villamarzana, si avvicinò alla Cisl quale dipendente e funzionario dell’Inps di Rovigo. Si iscrisse alla Federpubblici (ora Funzione Pubblica) diventandone segretario. E’ nell’Unione polesana con Camillo Rebuschi a cui, nel 1980, subentrò nella carica di segretario generale, carica che ricoperse fino al 1989 quando venne chiamato a far parte della segreteria della Cisl del Veneto con Luigi Viviani e poi con Bruno Oboe e Franco Sech.