Energia per i nuovi talenti della musica

Il concerto e la premiazione dei vincitori del concorso Premio Adriatic Lng è stata l’occasione per l’azienda del rigassifcatore off shore di festeggiare il Natale al teatro Sociale di Rovigo il 19 dicembre. Giovani e talentuosi studenti hanno dato prova delle loro capacità



ROVIGO - Prezioso. L’aggettivo giusto per definire il concerto dei premiati, studenti dei conservatori veneti, che hanno vinto il Premio Adriatic Lng dà il La ai giovani musicisti veneti. Adriatic Lng ha voluto così festeggiare il Natale con un evento promosso in sinergia con il conservatorio Venezze di Rovigo.

Alfredo Balena, responsabile delle relazioni eterne della società del rigassificatore al largo di Porto Viro, al teatro Sociale il 19 dicembre, ha introdotto la finalità del premio istituito dall’azienda leader nello stoccaggio del gas naturale, che ama investire nel territorio.

La carrellata delle foto vincitrici il concorso Un mare di energia, sempre indetto da Adriatic lng, ha predisposto gli spettatori del Sociale ai paesaggi onirici, che poi la musica ha tradotto in emozioni.

A presentare brani e premiati è stato lo stesso direttore del conservatorio Venezze, Giuseppe Fagnocchi, che con precisione ha cosi dato il via al concerto dei premiati. Alessia Babetto, al flauto, del Conservatorio di Padova, secondo premio della sezione Compositori ed interpreti nuove composizioni. Ardalan Vossoughi, compositore del conservatorio di Padova, primo premio dei compositori, interprete per lui al pianoforte è stata Hu Ma Ya.

Un doppio secondo premio per il brano composto da Giovanni Zaniol del conservatorio di Rovigo, interpretato da Stefano Canton, Alessia Bruno e Francesca Pronto che a loro volta sono stati premiati come interpreti nel trio.

Marco Bussi, un altro studente del conservatorio rodigino, ha vinto in terzo premio della sezione compositori e ha presentato il suo brano con Siegfried Pegoraro alla chitarra, insieme i due hanno vinto il primo premio come interpreti delle nuove composizioni.

Spazio al canto di Cinzia Prampolini accompagnata dalla tiorba di Antonio De Luigi, del conservatorio di Verona, vincitori del secondo premio come duo e del premio speciale per la migliore esecuzioni di autore veneto. Chiara De Grandis e Gian Marco Passarini di Verona hanno ricevuto il terzo premio come duo. La voce di Roberta Guidi dedicata alla musica contemporanea di Pierangelo Valtinoni accompagnata da Chiara Comparin, pianoforte, ha meritato un premio speciale per l’esecuzione di autore veneto. A chiudere il concerto l’esibizione di Silvia Vittoria Zocca al violino e di Francesco Orecchio al pianoforte, del conservatorio di Verona, che con Edvard Gireg e l’allegro molto ed appassionato hanno vinto il secondo premio della sezione duo.

Prima del buffet e ricevimento al Ridotto, i giovani studenti sono stati premiati dall’amministratore delegato Timothy J. Kelly, dal prefetto Maddalena De Luca, dall’assessore del comune di Rovigo Alessandra Sguotti.