Il Generale al comando interregionale 

Presenti all’evento anche i comandanti e le rappresentanze delle Legioni Carabinieri “Veneto”, “Emilia Romagna”, “Friuli Venezia Giulia” e “Trentino Alto Adige”, delle Regioni Carabinieri Forestali “Veneto” ed “Emilia Romagna”, nonché i soci dell’Anc. e dell’Anfor, gli orfani assistiti dall’Onaomac, le vedove dei militari e le vittime del dovere.

PADOVA - Il 20 dicembre 2018, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, ha visitato il Comando interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” a Padova per il tradizionale scambio di auguri per le festività di Natale e di fine anno, venendo accolto dal Comandante interregionale – generale D. Enzo Bernardini.

Nel corso della visita il generale Nistri si è trattenuto con il personale, unitamente ai delegati della rappresentanza militare e ai Carabinieri in congedo, esprimendo loro il proprio compiacimento per la meritoria attività svolta a tutela delle comunità del nord-est e per i considerevoli risultati operativi conseguiti nel corso del 2018 attraverso il costante impegno per un efficace controllo del territorio e, quindi, una concreta sicurezza del cittadino. Il comandante generale ha, successivamente, premiato alcuni militari presenti che si sono particolarmente distinti nel corso dell’attività di servizio.