Incontro caloroso tra chi garantisce sicurezza in mare e le attività della pesca 

PORTO TOLLE (ROVIGO) E’ pronta la struttura in largo Europa e con l’albero giunto dal bellunese grande inaugurazione sabato 15 dicembre alle 21, poi a seguire musica per tutti

PORTO TOLLE (RO) - Nella mattinata di giovedì 20 dicembre 2018 il direttore marittimo del Veneto, contrammiraglio (CP) Piero Pellizzari , è giunto a Porto Tolle, facendo visita prima al personale militare della delegazione di spiaggia di Pila di Porto Tolle e successivamente a quello della delegazione di spiaggia di Scardovari. Nel corso della visita ha inoltre incontrato il sindaco della città, Roberto Pizzoli , unitamente all’assessore Crepaldi, sempre accompagnato dal comandante della Capitaneria di Chioggia, capitano di fregata Giuseppe Chiarelli. In tutti gli incontri è stato ribadito il privilegiato rapporto istituzionale che lega la Capitaneria di porto a Porto Tolle, nonché il costante rapporto amministrativo, lavorativo e soprattutto umano intrattenuto con il ceto peschereccio da parte dei militari della delegazione di spiaggia di Pila e Scardovari, in un contesto geografico e socio-economico inscindibile tra il mare ed il territorio, evidenziando l’attenzione e l’impegno profusi dal personale del corpo delle Capitanerie nelle consuete attività istituzionali a tutela della sicurezza della navigazione, dell’ambiente, a garanzia delle principali attività economiche locali, quale certamente è la pesca.

L’occasione è stata utile anche per un sopralluogo nei porti delle due località, nonché per incontro con i rappresentanti del ceto marittimo e peschereccio – Giuliano Mazzucco della Coop. Pila e Giuliano Zanellato della Coop. Pilamare, importanti realtà socio-economiche locali che si interfacciano costantemente con l’Autorità Marittima per tutte le necessità amministrative del settore della pesca e della gente di mare

PORTO TOLLE (ROVIGO) Il contrammiraglio Pellizzari, con il comandante della Capitaneria di Chioggia, in visita alle delegazioni di spiaggia di Pila di Porto Tolle e di Scardovari Incontro caloroso tra chi garantisce sicurezza in mare e le attività della pesca