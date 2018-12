Lezione di cittadinanza attiva e partecipe in Municipio

L’incontro in Comune è servito per conoscere le funzioni ed il ruolo dell’amministrazione, mentre quello al centro ittico per capire tutta la filiera della vallicoltura estensiva fino a giungere sulla tavola del consumatore finale



PORTO TOLLE (RO) - Gli alunni della classe 1D del corso “Pesca commerciale e produzioni ittiche” dell’Ipsia Colombo di Porto Tolle hanno scoperto la vita del municipio e del centro ittico Bonello.

Mercoledì 19 dicembre infatti hanno potuto incontrare l’amministrazione comunale e visitare gli uffici comunali. Il ritrovo è stata l'occasione per spiegare le funzioni ed il ruolo del Comune nel sistema dell’ordinamento pubblico e il funzionamento degli uffici più importanti.

Ad accogliere gli studenti il sindaco Roberto Pizzoli e l’assessore alla pesca Tania Bertaggia. Si tratta di un incontro molto importante per la scuola e per gli alunni che punta ad accrescere il senso civico dei ragazzi, attraverso un avvicinamento ed un "riconoscimento reciproco" tra società civile ed istituzioni.

Il sindaco, sottoposto alle domande curiose degli alunni, ha spiegato il funzionamento del Comune, il suo ruolo e le sue funzioni, ma ha anche descritto le iniziative che l’amministrazione ha in programma per i ragazzi e per la scuola, per l'ambiente, per la cultura e per il settore della pesca dando un suo parere sull’importanza del corso che i ragazzi/e stanno frequentando.

Domande come “quali sono le priorità che quotidianamente affronta un sindaco e i suoi collaboratori?” oppure “che rapporto deve avere il sindaco con la cittadinanza?” infine “il Comune può essere definito la casa di tutti?” fanno ben sperare che il desiderio di conoscere dei ragazzi/e sia rivolto ad un percorso di cittadinanza attiva e partecipe, inoltre sono la testimonianza della curiosità di capire come funziona l’ordinamento pubblico e la vita civile di una paese inserito in un contesto territoriale non sempre favorevole ai giovani.

Si è trattato di un incontro formativo di circa due ore, intenso per contenuti e partecipazione, innestato nella didattica di tipo laboratoriale del progetto del nuovo corso di pesca partito da questo anno scolastico presso l’Ipsia. Dopo una prima presentazione da parte del Sindaco la visita è continuata, accompagnati dall’assessore Tania Bertaggia, presso i vari uffici comunali nei quali i dirigenti hanno spiegato ai ragazzi/e come funzionano e quali compiti hanno all’interno dell’organizzazione comunale.

Il giorno successivo, il 20 dicembre, insieme alle professoresse Armanda Tosato e Lorena Tasso la classe ha raggiunto il centro Ittico Bonello di Veneto Agricoltura: è una piccola “valle da pesca” dedicata ad attività di sperimentazione di specie ittiche quali orate e cefalame. Il Centro, ubicato nel Delta del Po vicino alla Sacca di Scardovari, svolge attività finalizzate al miglioramento ed alla diversificazione delle attività produttive in ambiente di valle.

Grande entusiasmo anche per questa visita che ha visto gli alunni coinvolti e interessati a capire tutta la filiera della vallicoltura estensiva fino a giungere sulla tavola del consumatore finale.

Il responsabile del centro ittico ha spigato agli studenti/e come avviene all’allevamento dei pesci, partendo dagli avannotti fino a raggiungere le taglie commerciali mentre il capo valle Antonio Mancin e l’operaio Diego Garbi hanno fatto alcune dimostrazioni relative alla cattura e successiva selezione dei pesci adulti. La visita è terminata con la spiegazione del funzionamento di alcune attrezzature tipiche della pesca in valle.

Gli studenti incuriositi ed interessati hanno apprezzato con entusiasmo la visita e alcuni di loro hanno avanzato l’ipotesi di svolgere la futura alternanza scuola-lavoro presso questo centro ittico.