"Stop alle sanzioni alla Russia. Danno economico e d’immagine per l’economia italiana"

Valorizzare il Made in Italy stoppando le sanzioni alla Russia: chiaro il messaggio che Fratelli d’Italia Rovigo vuole lanciare al Governo che sta continuando a rinnovarle provocando un danno di immagine ed economico a tutte le imprese italiane



ROVIGO - Oltre tre miliardi e mezzo di euro. Tanto sta costando alle imprese italiane all’anno il limite alle importazioni deciso dalla Federazione russa a seguito delle sanzioni imposte dall'Ue.

Una situazione che rappresenta un danno economico rilevante per il nostro Paese e in particolare per il Veneto ed il Polesine, da tempo uno dei partner privilegiati di Mosca. E’ in questo scenario che Fratelli d’Italia Rovigo con l’ex senatore Bartolomeo Amidei, responsabile nazionale commissione agricoltura, con delega di pari materia, presidente del circolo di Rovigo città, il presidente provinciale Daniele Ceccarello, con Adriano Mantoan, Giampaolo Silvestri, Erika Piombo Nicoli, Alberto Patergnani e Michele Sciortino riprendono in mano il tema con l’obiettivo che il Governo assuma iniziative in sede europea per interrompere l'applicazione di misure restrittive che tanto stanno penalizzando l'export di prodotti agricoli e manifatturieri italiani.

“Come Fratelli d’Italia continuiamo ad essere contro le sanzioni che il Governo ha voluto mettere alla Russia” afferma Ceccarello che ha deciso di lasciare subito la parola ad Amidei, il quale in veste di senatore nella precedente legislatura ha sostenuto la battaglia firmando anche una mozione in merito.

Amidei, che scalda i motori anche per le prossime comunali nel capoluogo nel 2020 e per portare avanti gli ideali del partito, comincia proprio partendo dal gemellaggio sfiorato dal Comune con quello di Yalta al Forum economico, sullo sviluppo e le potenzialità economiche della Crimea proprio per dire no alle sanzioni (LEGGI ARTICOLO).

“Oggi il Governo italiano ha deciso di rinnovare ancora le sanzioni alla Russia, si rinnovano ogni sei mesi, ed a gennaio 2019 sarà la prossima data. Queste provocano un danno all’economia italiana, negli ultimi cinque anni abbiamo perso 15miliardi di euro del Made in Italy ed a soffrirne di più sono il settore dell’agricoltura, i mobilifici, l’imprenditoria, l’ortofrutta. In Polesine pensiamo al settore dell’ortofrutta con Lusia e Rosolina che stanno pagando un caro prezzo per queste sanzioni”.

Amidei infatti fa notare che oggi in Russia si producono prodotti copiati da quelli italiani che provocano un danno di immagine al vero Made in italy: “La Russia sta producendo un Made in Italy scadente con nomi ai prodotti che richiamano all’italianità. Prima che sia troppo tardi chiudiamo la faccenda, diciamo al governo di smetterla con queste sanzioni e che mantenga le promesse fatte”.