Esordio di Diego Antl, Chillon apertura

Il nazionale seven in campo dal primo minuto nel ruolo di estremo, questa l’importante novità per il match di sabato allo stadio Battaglini. FemiCz Rovigo che contro il Verona ha bisogno di vincere con il bonus per rimanere agganciata alla zona playoff sperando in qualche passo falso delle big. Il Petrarca a Firenze ha un bel test,

Continua la collaborazione tra la Rugby Rovigo Delta e le altre Società sportive del territorio, per una condivisione dei valori che lo sport trasmette in ogni sua veste. Gli ospiti di sabato che faranno il corridoio d’ingresso ai giocatori prima del fischio d’inizio della partita, saranno le atlete della Volley Polisportiva San Bortolo.

ROVIGO - Vietato prendere sottogamba l’impegno di sabato 22 dicembre, la FemiCz Rovigo affronta la neopromossa Verona che ha recentemente cambiato guida tecnica, con una soluzione interna, per dare una scossa. Come già successo in passato i Bersaglieri non devono sottovalutare l’avversario, la sconfitta interna con I Medicei Firenze insegna, ma scovando nei campionati precedenti c’è un incubo Reggio che ancora circola al Battaglini.

Lo sa bene Umberto Casellato “La partita con Verona è sicuramente un test per tutti, per vedere se il nostro lavoro continua nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra che ha vinto l'ultima partita di Campionato, che a Padova con il Petrarca al 75' perdeva 11-7, che vorrà provare al Battaglini a fare punti per la lotta salvezza: una squadra, quindi, pericolosa e imprevedibile. Dovremo concentrarci su noi stessi, sul nostro gioco e cercare di fare ulteriori passi avanti rispetto a ciò che abbiamo messo in campo lo scorso sabato contro i Belgium Rugby Barbarians XV”.

Mediana inedita con Chillon apertura e Riccardo Loro che trova la maglia numero 9 ad attenderlo negli spogliatoi per la prima volta in stagione. Il giovane mediano di mischia ha segnato una meta contro i belgi in Continental Shield entrando nella ripresa, per lui è la prima volta da titolare da inizio campionato. Piva e Mantelli in panchina sono pronti a subentrare nella ripresa, ma la curiosità maggiore sarà l’esordio assoluto di Diego Antl, l’argentino era già pronto da settimane, ma si è atteso il via libera dei medici dopo il lungo stop per un problema alla spalla e si è preferito attendere per non rischiare. Può giocare in tutto il reparto arretrato, nazionale dell’Italseven, può dare maggiore brio ai rossoblù. Fortemente voluto da Casellato, il suo apporto nella seconda parte di stagione sarà fondamentale per far rifiatare chi ha già accumulato minutaggi oltre soglia.

Verona che si presenta con diversi ex in campo, in primis Jeff Montauriol schierato flanker (anche se a noi piacerebbe vederlo con la maglia numero 8 sulle spalle), Federico Silvestri al tallonaggio che a Rovigo non ha trovato molto spazio e Riccardo Pavan (secondo centro). Mancherà Giacomo Bernini squalificato e soprattutto Luke Mahoney a cui è stata affidato un incarico nel settore giovanile nel ricambio dello staff tecnico deciso qualche settima fa (LEGGI ARTICOLO).

Il match, visibile in diretta sul canale YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby, sarà arbitrato da Stefano Bolzonella (Cuneo) coadiuvato dai giudici di linea Gianluca Gnecchi (Brescia), Riccardo Bonato (Padova) e dal quarto Uomo Filippo Russo (Treviso).

FemiCz Rovigo: Antl; Cioffi, Majstorovic, Angelini, Odiete; Chillon, Loro; Halvorsen, Lubian, Vian; Ferro (cap.), Cicchinelli; D’Amico, Momberg, Brugnara. A disposizione: Vecchini, Rossi, Pavesi, Canali, Nibert, Piva, Mantelli, Barion.

All: Casellato

Verona: Mortali; Buondonno, Pavan, Quintieri, Conor; McKinney, Soffiato; Riccioli (C), Rossi, Montauriol, Signore, Groenewald, Cittadini, Silvestri, D’Agostino.

A disposizione: Delfino, Furia, Rizzelli, Zago, Spinelli, Di Tota, Geronalazzo, Costantinescu

All. Doorey, assistant Ansell, Skills coach Sinclair

Questo il programma della X giornata di TOP12:

TOP12 – X giornata – 22.12.18 – ore 14.30

Valorugby Emilia v Mogliano Rugby

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Tommaso Battini (Bologna)

TOP12 – X giornata – 22.12.18 – ore 15.00

Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca Rugby

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia)

Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Antonino Nobile (Frosinone), AA2 Leonardo Masini (Roma)

Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma)

Valsugana Rugby Padova v Lafert San Donà

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

FEMI- CZ Rovigo v Verona Rugby

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Riccardo Bonato (Padova)

Quarto Uomo: Filippo Russo (Treviso)

Rugby Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Stefano Pennè (Lodi)

Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna)

Classifica

Argos Petrarca Rugby 35

Valorugby Emilia 34

Kawasaki Robot Calvisano 29

Fiamme Oro Rugby 29

FEMI-CZ Rovigo 29

Mogliano Rugby 1969 25

Toscana Aeroporti I Medicei 21

Rugby Viadana 1970 20

Lafert San Donà 18

S.S. Lazio R. 1927 10

Verona Rugby 9

Valsugana Rugby Padova 8