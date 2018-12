Passate al setaccio tutte le valli e le lagune 

PARCO DELTA DEL PO Via libera della giunta regionale al piano ambientale che ora passerà al consiglio regionale. L’assessore Cristiano Corazzari: “Garantita la pesca in tutte le sue forme”

ROVIGO - Per la prima volta, Sagittaria, associazione culturale e naturalistica di Rovigo, ha coordinato il censimento della popolazione di Fenicottero svernante lungo tutta la costa alto adriatica , in contemporanea da Trieste a Ravenna. Questa grande operazione, svolta presso ogni zona da gruppi differenti di ornitologi, ha accomunato ben 5 associazioni specializzate , che nella giornata di martedì 11 dicembre hanno passato al setaccio tutte le valli e lagune del Delta del Po, della Laguna Veneta e del Friuli Venezia Giulia.

Il fenicottero, amato da birdwatchers e fotografi, è una specie che ha ricolonizzato il Polesine a partire dagli anni '90 del Novecento. Delizia degli ornitologi, è in realtà una specie che genera diversi problemi alla vegetazione acquatica e ai fondali delle zone umide, in quanto funge da “aratro”, un po' come il cinghiale nei boschi. L'Associazione culturale naturalistica Sagittaria ha partecipato al maxi censimento lungo il litorale