Polesine in Canto, la borsa di studio per gli studenti di canto lirico 

E’ dedicato a tutti gli studenti di canto lirico under 28 afferenti al Polesine. Grande sinergia di enti e di partecipazione per il progetto Polesine in Canto - borsa di studio Riccardo Zanellato. I due conservatori di musica polesani, di Rovigo e di Adria, coinvolti, l’appoggio dell’assessore regionale Cristiano Corazzari, il sostegno di RovigoBanca e del Rotary club. Il sindaco della città di Lendinara, Luigi Viaro, abbraccia e propone al Polesine, assieme a Irene Lissandrin e Luca Tavian, rispettivamente presidente e componente del comitato del teatro Ballarin, e alla Pro Loco, il progetto ideato da Zanellato e dal maestro Marco Pucci Catena.

LENDINARA (RO) - Presentato al teatro Ballarin di Lendinara il 21 dicembre il bando dedicato agli studenti di canto lirico del Polesine o allievi di canto dei conservatori di Adria e Rovigo chiamato “Polesine in canto - borsa di studio Riccardo Zanellato”.

Il Comune di Lendinara ha messo a punto con il maestro Riccardo Zanellato, il celebre basso in carriera di cui il territorio della provincia di Rovigo si pregia, una borsa di studio per studenti di canto lirico che confluirà in un concerto finale - evento fissato per sabato 23 marzo 2019 alle 21 al Teatro Ballarin di Lendinara.

Il concorso per la borsa di studio nasce da un’idea del maestro Zanellato e Marco Pucci Catena, prestigioso regista, che ritengono quanto mai importante aiutare i giovani che stanno ultimando gli studi musicali a inserirsi nel mondo del Teatro e sostenerli anche con un importante premio economico, Zanellato stesso ha ricordato “quando da studente nessuno mi avesse mai dato una mano oggettiva, a parte i miei genitori”.

Per realizzare questo ambizioso progetto, si è pensato in accordo con la presidente del Comitato del Ballarin Irene Lissandrin, di puntare sul teatro lendinarese e sulla città di Lendinara. L’iniziativa ha poi trovato l’appoggio e il plauso dell’amministrazione comunale; il sindaco Luigi Viaro si è detto orgoglioso a ospitare questo progetto nel proprio comune e nel Teatro Ballarin e in particolare a mostrare e dimostrare l’ospitalità della comunità lendinarese ai giovani che verranno dalla provincia per partecipare al concorso. La borsa di studio, nella progettualità del sindaco Luigi Viaro, è solo “il primo passo per avere un appuntamento annuale di questo tipo e arrivare in futuro ad un concorso di canto vero e proprio”.

L’idea è diventata un progetto a Roma, in un ideale ponte che congiunge il Teatro Ballarin di Lendinara con il Teatro dell’Opera di Roma

Lo scorso lunedì 3 dicembre è stato infatti siglato, nella splendida cornice del teatro romano, l’accordo definitivo con la partecipazione di Zanellato, Pucci Catena, il sindaco Viaro e l’assessore all’istruzione Francesca Zeggio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e infine una delegazione del comitato per il Teatro Ballarin composta dalla sua presidente Lissandrin, da Liviana Furegato, vicepresidente, e da Luca Tavian.

Importante la partecipazione al progetto Polesine in Canto dei due conservatori del Polesine: il Venezze di Rovigo e il Buzzolla di Adria, attraverso la disponibilità dei direttori Giuseppe Fagnocchi e Roberto Gottipavero, oltre dei rispettivi presidenti Lorenzo Liviero e Mara Bellettato.

A crederci nel progetto, oltre al Comune di Lendinara assieme alla locale Pro Loco, sono la Regione Veneto, “iniziativa che sicuramente contribuisce a valorizzare e sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale della nostra terra e un appuntamento col canto lirico che certamente ci farà vivere preziose ed emozionanti esperienze” ha scritto in una nota agli organizzatori l’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari.

“E’ nei nostri valori sostenere i giovani nello studio e tanto più aderiamo ai progetti proposti al teatro Ballarin di Lendinara perché sappiamo quanto seguito abbiano” spiega Stefania Turazzi per il Rotaryclub Altopolesine che contribuirà con la borsa di studio “Lendinara in canto”, decretata dal pubblico che sarà presente al concerto finale. Inoltre Polesine In canto si pregia della collaborazione e sostegno di RovigoBanca con la borsa di studio principale e del patrocinio della Fondazione Rovigo Cultura. Senza contare che l’organizzazione è al lavoro per intessere altre preziose collaborazioni e partnernariati.

Presenti alla presentazione del progetto al teatro Ballarin del 21 dicembre anche studenti in canto lirico iscritti al conservatorio di Rovigo, che hanno commentato positivamente l’iniziativa. Presenza di buon auspicio per tutti.

I giovani, max 28 anni compiuti, che intendono partecipare al concorso potranno iscriversi fino al prossimo 31 gennaio (polesineincanto@mail.com), i finalisti che passeranno le audizioni si esibiranno in un concerto che si terrà il prossimo 23 marzo 2019 alla presenza di Riccardo Zanellato che sarà giudice della serata e assegnerà la borsa.

Il bando completo è pubblicato su www.teatrocomunaleballarin.it oppure http://www.comune.lendinara.ro.it o su Fb Teatro Ballarin Lendinara.