Sindaco: “Non ho mai promesso niente a nessuno, ma ho dimostrato il mio impegno"

Molti i temi che il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin ha toccato durante gli auguri di fine anno con la stampa locale facendo un excursus dei progetti e iniziative messe in campo per la città, molte di queste realizzate grazie all’aiuto di associazioni, società e Regione. Molti gli argomenti, i più ostici, su cui non ha detto nulla

ROVIGO - "Una Rovigo vivace e piena di energia". Così è la città agli occhi del sindaco di Rovigo Massimo Bergamin al tradizionale incontro di fine anno con la stampa locale.

“Chiunque si sia permesso di giudicare Rovigo senza toccare con mano e vedere con i propri occhi la città, lo invito a visitarla” esordisce iniziando a fare un excursus dei progetti e iniziative messe in campo per la rivitalizzazione della città.

Molte di queste soluzioni sono state possibili grazie al lavoro, contributo e organizzazione di associazioni, società, enti e Regione Veneto.

La stagione teatrale del Sociale “uno dei 28 teatri di tradizione italiani” ricorda il primo cittadino, promossa con Arteven sta avendo successo con il tutto esaurito ad ogni spettacolo. “Siamo poi riesci a riportare il Carnevale in città - afferma - con una festa anche al teatro che anche quest’anno verrà ripetuta. “Per non parlare del maggio rodigino (iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine) che ha portato con i suoi eventi 100mila persone in città, oppure ricordiamo il Cinecolonne (organizzato da Rovigo Fiere con l’aiuto di commercianti e Pro loco) arrivato dopo l’incendio del Cinergia dello scorso anno”.

Poi il sindaco è tornato a parlare di uno dei capisaldi del suo programma, la sicurezza: “è giusto che la polizia locale sia dotata di una strumentazione adeguata” sostiene. Ecco allora che con il contributo della Regione Veneto è riuscito a portare “a casa” due auto ibride (LEGGI ARTICOLO), ed ha investito altre risorse (20mila euro) per l’arrivo delle pistole (LEGGI ARTICOLO).

Il 2018 sul fronte dell’ambiente e del decoro urbano ha portato alla conclusione del progetto di raccolta differenziata porta a porta anche nella frazione di Borsea (LEGGI ARTICOLO) e l’istituzione delle guardie ecologiche (LEGGI ARTICOLO) grazie alla collaborazione con Ecoambiente.

Sul settore istruzione Bergamin che ha visto il trasferimento degli alunni del liceo Celio al Marco Polo ha assicurato che “stiamo lavorando per dare dignità all’immobile” ora chiuso. Nessuna parola sul settore dei servizi sociali ed in merito all’urbanistica ha ricordato l’impegno per portare a casa i contributi dal Governo con il bando periferie, dove proprio in questi giorni è stato a Roma per un aggiornamento (LEGGI ARTICOLO), ed il prossimo intervento nel 2019 (annunciato per i primi di dicembre 2018) la demolizione della biglietteria di piazzale Di Vittorio.

I veri problemi come la morìa dei negozi in centro, la mancanza di una visione politica lungimirante, il caso del salasso del polo natatorio, il fatiscente comando dei vigili, la maggioranza tenuta su con gli spilli, o quelli sollevati dalla cittadinanza come l’emergenza idrica di fine ottobre dove i cittadini del capoluogo sono rimasti senza acqua per due giorni consecutivi e l’attuale problema che stanno avendo i residenti di via Munerati a Cantonazzo di Granzette, non sono stati affrontati.

“Io non ho mai promesso niente a nessuno, ma ho sempre dimostrato il mio impegno per portare avanti i progetti e le idee de programma” ha concluso.