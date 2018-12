Niente coreografie, tutto sequestrato

Le Posse Rossoblù, come ogni partita accolgono i Bersaglieri con dei spara coriandoli. Per l’ultima prima del Natale allo stadio Battaglini era atteso il Verona neo promosso. In campo anche tanti ex in un clima di festa e convivialità. Sabato 22 dicembre non è stato possibile.

ROVIGO - “This is not soccer”. Una frase celebre pronunciata da Nigel Owens, il miglior arbitro del mondo, a Tobias Botes del Benetton Treviso nel match contro il Munster. Il video è divenuto subito “virale”, l’arbitro gallese ha voluto mettere in chiaro subito una cosa, ognuno deve fare il proprio lavoro, c’è chi gioca e chi è chiamato a far rispettare le regole.

Uno sport in cui il Fair Play è tutto, è un principio su cui il rugby basa tutta la propria attività. Agli Under 6 viene insegnato il rispetto dell’avversario e delle regole, una base solida su cui poggia una disciplina di contatto che altrimenti diventerebbe solo una rissa da saloon.

Con lo stesso identico principio i tifosi e gli appassionati di rugby, che seguono in tutto il Mondo lo sport ovale, si distinguono per correttezza e civiltà. Per la maggior parte del tempo si incita la propria squadra, e come è giusto che sia, quando l’avversario è storico, c’è qualche coro di circostanza che negli anni è entrato a far parte delle partite più sentite.

Alla fine delle ostilità esiste il Terzo Tempo, una birra in compagnia con i giocatori della propria squadra e degli avversari, ove possibile, e soprattutto con i tifosi dell’altro Xv.

In altri sport ciò non è possibile, è una questione di cultura.

I gruppo della tifoseria organizzata della Rugby Rovigo Delta, le Posse Rossoblù, come ogni partita accolgono i Bersaglieri con dei spara coriandoli. Per l’ultima partita prima del Natale allo stadio Battaglini era atteso il Verona neo promosso. In campo anche tanti ex in un clima di festa e convivialità che aveva preso il via già due ore prima della partita in club house.

I tifosi rossoblù, come ogni anno, per le feste natalizie portano allo stadio le “stelline” che vengono accese a fine partita per augurare buone feste ai Bersaglieri.

Nessuna coreografia prima del match e nemmeno dopo. Personale della Questura di Rovigo all’ingresso ha sequestrato tutto, compresi i documenti di identità (poi restituiti) di chi davanti alla tribuna Quaglio si era presentato con le stelline e un paio di fontanelle colorate. Tifosi che mai avrebbero immaginato una sorpresa simile. Verbale in arrivo e rischio Daspo per un sostenitore rossoblù invitato a presentarsi negli uffici della Questura dopo la partita.

Rovigo città in mischia, non è il calcio ma la Legge non lo sa.