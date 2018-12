Il Loreo è campione d’inverno 

Boscolo Zemelo con la tredicesima rete in campionato consente a Loreo di balzare in vetta alla classifica di Prima categoria nel recupero di domenica 23 dicembre

LOREO (RO) - Scatto vincente nell’ultima partita del 2018 per il Loreo di mister Resini che conquista la prima posizione e scavalca di un punto lo Scardovari laureandosi campione d’Inverno. Domenica 23 dicembre nello stadio di vicolo Valleselle nel recupero della 12esima giornata non disputata per impraticabilità del campo, il Loreo ha battuto l’Union Vis 1-0 grazie al rigore messo a segno da Boscolo Zemelo. Altopolesani che rimasti in dieci per l’espulsione di Travaglini dal 33’ non sono più riusciti a rimettere in parità il match consentendo al Loreo di balzare in vetta.

LOREO - UNION VIS 1 - 0

Reti: 33’ Rig. Boscolo Zemelo (L)

Loreo: Liviero, Fuolega, Calzavara, Nordio, Socciarelli, Sadellah (88’ Penzo), Padovan (83’ Tescaro), Boscolo Zemelo, Vetrano, Benazzi.

A disp.: D’Ambrosio R., D’Ambrosio L., Penzo, Neodo, Padoan, Pozzati, Resini, Stefanizzi.

All.: Resini

Union Vis: Antonioli, Roncoletta (63’ Cestaro), Vigna, Prando (57’ Ferrati), Travaglini, Bellettato, Ghirello (35’ Ruin) , Trambaiolo, Galassi, Princi Mazzucco. A disp. : Xhani, Rossi, Venturini, Elbedrai, Bellucci, Tenedini.

All.: Bonfante



Arbitro: sig. Tisocco di Schio

Ammomiti: Trambaiolo, Galassi, Bellettato, Roncoletta, Princi (U), Calzavara, Sadellah, Vetrano (L)

Espulsi: 33’ Travaglini (U)

Classifica: Loreo 34, Scardovari 33, Rovigo 29, Due Stelle 28, Stroppare 27, Bassa Padovana 23, AQS Borgo Veneto 22, Union Vis 21, Fiessese 21, Solesinese 20, Pontecorr 17, Cartura 17, Codevigo 14, Turchese 11, Tagliolese 7, Nuovo San Pietro 3.

Prossimo Incontro 16 Giornata

Campionato Prima Categoria Girone D

Domenica 6 gennaio 2019 ore 14.30

AQS Borgo Veneto - Loreo

Bassa Padovana - Pontecorr

Cartura - Solesinese

Codevigo - Scardovari

Due Stelle - Rovigo

Fiessese - Nuovo San Pietro

Stroppare - Tagliolese

Union Vis - Turchese