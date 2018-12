In acqua con i migliori 

Ottime gare in vista dei campionati regionali e italiani che saranno gli appuntamenti dei primi mesi del 2019 per gli agguerriti atleti della Rovigonuoto

VERONA - Nella piscine del centro federale di Verona si è svolta la fase regionale della coppa caduti di Brema, ovvero il campionato italiano a squadre invernale. Gli atleti della squadra assoluti della Rovigonuoto hanno gareggiato nel gruppo A, il migliore del Veneto nelle fila della Padovanuoto.

La coppa come detto non vede gli atleti gareggiare a titolo personale, ma per una squadra e con un’apposita tabella le prestazioni vengono tradotte in punteggi per i club che poi nella fase nazionale assegneranno il titolo di campione sia maschile che femminile. La gara è particolare anche nell’assegnazione delle corsie, infatti normalmente nelle gare le corsie centrali vanno ai migliori tempi, nella coppa le corsie vedono le squadre gareggiare a rotazione in tutte le corsie, altra importante particolarità in un giorno si disputano tutte le gare del programma natatorio in tutti gli stili.

Non tutti sanno che il 28 gennaio 1966 all’aeroporto di Brema precipitò al suolo, in fase di atterraggio, il velivolo della Lufthansa che trasportava 46 persone, di cui sette atleti della nazionale azzurra, il loro tecnico Paolo Costoli ed il commentatore Rai, Nico Sapio. Nessun superstite.

Nella piscina di Verona ottimo il comportamento degli atleti della Rovigonuoto in gare di assoluto livello con la presenza di atleti scesi in acqua ai recenti campionati mondiali: Ilaria Cusinato, Aglaia Pezzato, Thomas Ceccon e i nazionali italiani in acque libere Matteo Furlan e l’azzurra della Rovigonuoto Giulia Maggio.

Veniamo ai risultati degli atleti della squadra assoluti della Rovigonuoto scesi in acqua, le classifiche erano ovviamente solo per la categoria assoluta, Luca Sini 6° nei 200 dorso in 2’06’’66 e 6° nei 100 dorso in 57’’65; la campionessa italiana di fondo in acque libere categoria ragazzi Valentina Maggio ha dato il suo contributo al punteggio di squadra con il 7° posto nei 200 farfalla in 2’30’’07; Alex Martinelli 8° nei 100 stile libero in 53’’86; la nazionale italiana di fondo in acque libere Giulia Maggio 6^ negli 800 stile libero in 9’15’’37 e 6^ nei 400 stile libero in 4’26’’33; Andrea Loro 6° nei 1500 stile libero in 16’31’’96; Anna Tosini 8^ nei 400 misti in 5’12’’28; Luca Sini è poi sceso in acqua con la staffetta 4x100 mista che si è classificata quinta, Alex Martinelli è sceso in acqua con la staffetta 4x100 stile libero che si è classificata ottava.