Ospedale, per Pd e M5s c’è poco da stare sereni 

Non condividono la soddisfazione dell’amministrazione comunale riguardo il piano socio sanitario Sandro Gino Spinello del Partito democratico ed il Movimento 5 stelle che ritengono come si stia sottovalutando che l’ospedale di Adria in futuro possa ancora avere dei rischi



ADRIA (RO) - L’approvazione del nuovo piano socio-sanitario del Veneto votato dal consiglio regionale divide la politica adriese, dove è presente l’ospedale. Da una parte Sandro Gino Spinello, esponente del Partito democratico, è contrario alle dichiarazioni del sindaco Omar Barbierato che ha gioito per essere riuscito a farsi valere per aver mantenuto l’ospedale di Adria spoke per offrire i servizi socio sanitari necessari al Delta. “Trovo stucchevoli i toni trionfalistici usati per una presunta ‘salvezza’ dell’Ospedale di Adria, trovo parimenti fuori luogo chi si assume la paternità di questa “improbabile” vittoria; si sapeva che con questo piano non si sarebbe decretata, almeno sulla carta, la chiusura di Adria e di Trecenta. Fare credere che il nostro ospedale non corre più pericoli, significa sottovalutare l’intelligenza ed il buon senso delle persone, specialmente di quelle che ogni giorno vivono la nostra realtà ospedaliera come ricoverati, utenti, operatori e medici. Il nostro ospedale se continua questo trend morirà lentamente, per consunzione. Dire oggi che è salvo sembra voglia significare che ci si vuole arrendere già adesso. E’ questo il senso di certe dichiarazioni? Spero proprio di no, comportandosi così si disarma e si indebolisce specialmente chi non si è mai dato per vinto e vuole continuare nella dura battaglia contro chi sta disarticolando i servizi nel nostro territorio e sta spudoratamente privilegiando altre strutture a discapito della nostra”.

Dall’altra parte invece interviene il gruppo Movimento 5 stelle di Adria allibiti dalle dichiarazioni della consigliere regionale Patrizia Bartelle, “i cittadini non meritano di essere presi in giro, con l’unico obiettivo di farsi pubblicità in vista delle prossime elezioni regionali”. I 5 stelle infatti spiegano che ci vorrà ancora del tempo in quanto dovranno essere approvate le schede ospedaliere “per cui, illudere i cittadini polesani di aver ottenuto un grande risultato con un banale emendamento in cui verranno salvaguardati i servizi esistenti e sarà possibile ottenerne il potenziamento, oltre che l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture, significa mentire ai cittadini sapendo di mentire”.

“Nell'attuale amministrazione comunale - continuano - hanno riposto la fiducia i cittadini adriesi, soprattutto su un tema particolarmente sentito qual è il “diritto alla salute” e la salvaguardia dei servizi sociosanitari. Durante l’ultima conferenza dei sindaci l’opzione, condivisa dalla nostra amministrazione, è stata l’ottenere l’ospedale per acuti togliendo quella qualità assistenziale organizzativa-tecnica e percepita, che ci contraddistingueva. Nel frattempo, dal 22 di dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, la degenza dei pazienti di Chirurgia, Urologia e Ortopedia, si svolgerà in un unico “setting”, ovvero nell'unità operativa di Ortopedia: “una valutazione casuale” del tasso di occupazione di posti letto negli ultimi periodi di festività. Altro di peggio non poteva essere fatto, cercare di imbonire i cittadini con false affermazioni, che nessun risvolto utile possono avere per il territorio polesano, anziché dire la verità, spiegare che siamo, ad oggi, in una fase di transizione che non ci permette di rassicurare nessuno. Siamo ancora in balia di incertezze e criticità e non possiamo permetterci di gioire né tanto meno di creare allarmismi collettivi: ai cittadini occorre dare la giusta informazione perché abbiano la piena consapevolezza di quanto sta succedendo”.