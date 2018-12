Con il Polesine nel cuore

Le piccole medie imprese del territorio e la pesca sono stati gli ultimi settori in cui la Regione Veneto in questi mesi ha deciso di intervenire per sostenere il Polesine. L’assessore regionale polesano ne fa il punto



ROVIGO - “Il 2018 si chiude con una particolare attenzione al Polesine”. Ad evidenziarlo è l’assessore regionale polesano Cristiano Corazzari che ricorda come più di 800mila mila euro solo negli ultimi mesi sono stati deliberati tra il Consiglio e la giunta regionale del Veneto. Frutto di un lavoro di squadra portato avanti insieme agli assessori competenti per la varie materie, Roberto Marcato e Giuseppe Pan, e che premia una attenzione particolare al territorio del quale l’assessore Corazzari ne è rappresentate con le deleghe ai Territorio, Parchi e aree protette.

L’Assessore Corazzari prosegue ricordando che gli ambiti riguardano un programma di interventi a favore delle Pmi del Polesine appartenenti al distretto della Giostra e nello specifico sono stati assegnati un contributo regionale di 100.000 euro al "Consorzio Veneto District Amusement Rides", che è il soggetto giuridico riconosciuto che rappresenta il distretto della Giostra, e al distretto ittico dove è stato previsto invece un impegno di spesa di 400.000 mila euro che attraverso il Genio civile di Rovigo (LEGGI ARTICOLO) , sotto il coordinamento della Struttura della Regione che si occupa della Biodiversità e dei Parchi, sarà realizzato un programma di lavori di manutenzione idraulica relativi all’arginatura che separa la laguna di Barbamarco dalla Busa di Tramontana in comune di Porto Tolle, allo scopo di garantire il continuo riciclo idrico dell’acqua lagunare con l’acqua marina, “vivificando” le aree lagunari, compromesse dal progressivo interramento dei canali e degli sbocchi a mare. L’intervento servirà quindi a salvaguardare l’operatività e la produttività delle aziende che operano in tale contesto ambientale e che, appunto, appartengono al distretto ittico.

Sempre per interventi che riguardano la vivificazione delle lagune del Delta il bilancio del consiglio regionale, con la sua approvazione, porta con se anche una importante novità. Per la prima volta è stato istituito un apposito capitolo di bilancio regionale per garantire adeguate risorse che consentiranno di affrontare costantemente e in modo organico il tema della vivificazione delle lagune del Delta del Po (LEGGI ARTICOLO), per studiare i continui mutamenti di questi delicati ambienti e realizzare i relativi interventi.

Il capitolo di bilancio è già stato finanziato con una dotazione certa di 300 mila euro e si potrà finalmente su questo particolare argomento abbandonare le iniziative ‘a spot’, in emergenza, e procedere con interventi strutturali e duraturi.

Il 2018 è stato anche l’anno che ha visto l’approvazione di una legge regionale importante e attesa da tempo come quella che riguarda i Parchi. “Una riorganizzazione complessiva, sotto il profilo giuridico, funzionale e operativo, degli Enti Parco naturali, di cui inizieremo a vedere i benefici nel 2019. Occorre continuare a credere nel polesine e nel nostro Veneto – conclude l’Assessore Corazzari - e soprattutto continuare a credere nel progetto dell’autonomia che porterà ulteriore beneficio per lo sviluppo delle nostre comunità”.