Ridere con i comici di Zelig e Colorado

Condurrà lo spettacolo Paolo Franceschini, fra gli ospiti Francesco Damiano, Federica Ferrero, Giusy Zenere, Laura Magni, Flavio Fuina, Sebi Picone. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Uguali Diversamente



LENDINARA (RO) - Per il secondo anno consecutivo ritorna al teatro Ballarin “Galà del Cabaret e Solidarietà”, l’appuntamento con la comicità il cui ricavato andrà a favore dell’associazione Uguali Diversamente.

Sul palco del teatro comunale un ricco cast di artisti con Paolo Franceschini che sarà il presentatore ufficiale dell'evento. Fra gli ospiti i comici di Zelig, Colorado, Italia’s Got Talent, La Corrida, il pubblico troverà Francesco Damiano, Federica Ferrero, Giusy Zenere, Laura Magni, Flavio Fuina, Sebi Picone.

Questo succederà domenica 30 dicembre ore 21, con l’ultima tappa del Tour 2018 di Riso Fa Buon Sangue, che ha portato risate in giro per l’Italia, toccando Veneto, Trentino, Lombardia, Marche, un progetto dedicato principalmente alla promozione della donazione del sangue, messo in campo dall’associazione no profit Amici del Cabaret. Lo spettacolo del 30 dicembre è il frutto della collaborazione dell’associazione con l’associazione Uguali Diversamente e il Comune di Lendinara.

Nel cast per Musica Fa Buon Sangue sarà ospite la cantante vocal-lead dei “Kids and Flower” Laura Voltan.

Da Luigi Viaro, sindaco di Lendinara, il sostegno all’iniziativa benefica: “Sono molto soddisfatto di ospitare, per il secondo anno consecutivo, un evento in grado di coniugare, il sorriso, portato dal cabaret di Riso fa Buon Sangue e, l’iniziativa di solidarietà, promossa dall’associazione Uguali Diversamente”.

Biglietti ad euro 15, ridotti sino ai 12 anni, ad euro 10. Per info e prenotazioni: 0425 605667 – 340 1995639