Emergenza medici: rischio chiusura di alcuni servizi

154 infermieri e/o tecnici e 16 amministrativi.e 183 nel comparto. Il saldo è positivo solo virtualmente in quanto se vi sono più tecnici ed infermieri, lo stesso non può dirsi per i medici.. Per il deficit di medici nel 2018 si è dovuto ricorrere aNon è mancato l’impegno nella ricerca, semplicemente, ma i risultati sono stati meno che scarsi. Ad alcuni avvisi non ha risposto nessuno, complessivamente sono stati 7 gli assunti a tempo determinato e 10 a tempo indeterminato. Sono state chieste graduatorie da altre aziende ospedaliere, si è richiesta l’attivazione di figure specialistiche all’azienda 0 per una decina di medici, ciononostante sono stati più d’uno i concorsi andati deserti.. “I segnali della situazione li vediamo, ma stiamo reggendo, per il momento -- Non c’è un disegno o una visione di smantellamento della sanità pubblica a beneficio di quella privata.che ha tagliato i fondi alle scuole di specialità impedendo la formazione di specialisti che oggi troverebbero lavoro in 5 minuti. Non mancano i medici a livello assoluto, mancano drasticamente alcune figure di medico specialista. Anche se riuscissimo domani mattina a sanare gli errori compiuti fino ad ora, vedremo gli effetti positivi a 6-12 anni da oggi.”.La soluzione potrebbe essere duplice.a partire dalla figura dell’infermiere per quanto riguarda il suo ruolo ed i suoi compiti;. Per le risorse umane in materia di sanità infatti si dovrebbero stilare a livello regionale veneto delle regole ad hoc per l’assunzione di personale sanitario che vanno incontro alle necessità che le Ulss stanno vivendo in Veneto.piuttosto che come studenti con borsa di studio pagata dal Ministero. Una volta formati come specialisti rimarrebbero in azienda sanitaria come organico medico.Problemi di personale a parte,Per quanto riguarda gli investimenti 2018 si registrano una nuova dialisi, l’avvio dei lavori al settimo piano, il potenziamento del terzo piano con le sale operatorie di chirurgia ambulatoriale, gCome patrimonio tecnologico nel 2018 si sono acquistate, nuovi ecografi, angiografi, nuove attrezzature per il Pronto soccorso, per la rianimazione e le sale operatorie.Sono continuati i lavori di adeguamento continuo dei sistemi antincendio, dell’adeguamento antisismico e di tutte le manutenzioni programmate.